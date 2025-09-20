A 48 horas de la entrega, la Inteligencia Artificial confirmó quién será el ganador del Balón de Oro 2025

La espera se acorta y la incertidumbre comienza a disiparse. Este lunes 22 de septiembre en París se celebrará la entrega del Balón de Oro 2025, el premio individual más prestigioso del fútbol mundial, donde se conocerá al sucesor de Rodri y se pondrá fin a meses de debate sobre quién fue el mejor jugador de la temporada.

Aunque la lista de nominados incluye a 30 futbolistas, lo cierto es que la discusión se ha ido reduciendo a un mano a mano. Las opinión pública coincide en que el próximo ganador saldrá de la disputa entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal, dos de los grandes protagonistas del último año.

En medio de este debate que ha acaparado la atención del mundo del fútbol, una voz inesperada se sumó a la discusión: la inteligencia artificial. Con base en estadísticas y el peso de los títulos, el sistema presentó un pronóstico sobre quién será el ganador del Balón de Oro 2025 y cómo quedará conformado el top cinco.

El pronóstico de la inteligencia artificial sobre el Balón de Oro 2025

“La disputa está muy clara: el Balón de Oro 2025 se definirá entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal”, anticipó la inteligencia artificial. Y fue más allá al señalar que “la diferencia no pasa solo por la calidad individual, sino por los títulos colectivos y el impacto simbólico de la temporada”.

En ese sentido, el veredicto fue contundente: “El ganador será Ousmane Dembélé”. Según la IA, el atacante francés del PSG se impondrá porque “el Balón de Oro suele premiar el rendimiento individual, pero pondera mucho los títulos grandes y Dembélé fue el jugador clave en la primera Champions League en la historia del PSG”. Además, se destacó que sus “35 goles y 16 asistencias lo ponen a la altura de los cracks goleadores, pero además lideró un equipo que lo necesitaba en los momentos grandes”.

Ousmane Dembélé, el ganador del Balón de Oro según la IA (Getty Images).

Publicidad

Publicidad

Sobre Lamine Yamal, la IA fue elogiosa, aunque marcó un matiz: “Su temporada fue colosal, con 18 goles, 25 asistencias y títulos domésticos. Con 18 años hizo algo nunca visto desde Messi, se cargó el club a la espalda y fue determinante en todos los torneos”. Sin embargo, la explicación de por qué no ganará este año fue clara. “Le faltó la Champions y tampoco logró un título internacional grande con España. La narrativa de ‘el futuro Balón de Oro’ será suya, pero quizás desde 2026”, soltó, sumando un impactante pronóstico a futuro.

El tercer lugar, de acuerdo con la inteligencia artificial, será para Kylian Mbappé. “Sus números son descomunales: 44 goles y 5 asistencias en su primer año con el Madrid”, destacó el sistema, aunque explicó que su caída en la votación se debe a la falta de títulos. “La ausencia de Champions y de Liga lo deja atrás, aunque su peso mediático y su calidad lo sostienen en el podio”, justificó.

Fue allí cuando apareció una posible sorpresa. En la cuarta posición dice presente Lautaro Martínez. La IA lo describió como “capitán y referente de un Inter que volvió a la élite europea con una final de Champions“. Y aunque no alcanzó los títulos suficientes, se resaltó que “en la Serie A fue implacable”. El top cinco lo completará Erling Haaland, quien registró “más de 30 goles en el curso”. El análisis fue tajante: “La eliminación temprana del City en 16avos de la Champions lo condena, pero su nombre ya es fijo entre los mejores del mundo”.

Publicidad

Publicidad

Lautaro Martínez, presente en el top 5 de la Inteligencia Artificial para el Balón de Oro 2025 (Getty).

Dejando fuera a otros seris candidatos como Raphina, Vitinha y Achraf Hakimi, el veredicto fue claro. “El Balón de Oro 2025 premiará a Ousmane Dembélé como el hombre que llevó al PSG a su primera Champions. Lamine Yamal será su escolta y la gran promesa del futuro inmediato, mientras Mbappé deberá esperar que el Real Madrid le dé títulos para volver a ganarlo”, cerró la IA.

ver también Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y tres cracks más: los cinco máximos favoritos a ganar el Balón de Oro 2025