Con un discurso de 50 segundos, Kylian Mbappé hizo un conmovedor pedido público por Lamine Yamal

A pocos meses de haber cumplido 18 años, Lamine Yamal ya acumula logros que la gran mayoría de los futbolistas no conseguirán al finalizar sus carreras. La joya de Barcelona se transformó rápidamente en el líder del equipo y también de la Selección de España.

En su palmarés ya figuran dos ediciones de LaLiga y la Eurocopa, entre otros trofeos, pero no piensa conformarse con ello. Como contracara, lo público de su figura genera una ola de críticas con cada publicación del delantero sobre su vida privada.

En ese contexto, fue uno de los referentes de su principal rival, Real Madrid, quien alzó la voz para defenderlo. Se trata de Kylian Mbappé, que también supo ser una prematura estrella del fútbol y debió lidiar con todo tipo de comentarios en las redes sociales, un mal que atraviesa a todos los que tienen exposición en esta época.

“Se ve que tiene la pasión por el fútbol. Eso es lo único que no tiene que perder. Es resto es su vida. La gente habla mucho de su vida personal. Yo pienso que la gente tiene que dejarlo en paz. Tiene que aceptar que en el fútbol es un gran jugador, pero en la vida es un chico de 18 años”, comenzó el atacante francés en diálogo con Movistar Plus+.

Y continuó: “A los 18 todo el mundo tiene errores, hace cosas bien o mal. Él va a tener su experiencia de vida, va a saber lo que es bueno o malo para él. Al final únicamente tiene que ver lo que hace en el campo. El resto no es muy importante si no es grave. Es un jugador que tiene un gran talento y va a tener su camino como lo quiere. Mucha suerte a él”.

Los números de Lamine Yamal en Barcelona

Con apenas 15 años, el de La Masía dio sus primeros pasos en la Primera División y ya atraviesa su cuarta temporada con la camiseta Blaugrana. En total, incluyendo todas las competencias, disputó 113 compromisos en los que aportó 27 goles y 38 asistencias. Ya ganó LaLiga, en dos oportunidades, la Copa del Rey y la Supercopa de España.

