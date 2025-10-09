Julián Álvarez eligió entre Messi y Maradona y armó su Top 5 de los mejores jugadores de la historia: hay una ausencia llamativa

Es una obviedad decir que Lionel Messi y Diego Armando Maradona son los mejores futbolistas de todos los tiempos y los máximos emblemas de la Selección Argentina. En ese sentido, Julián Álvarez se la jugó entre los dos astros albicelestes y eligió quién es el más destacado de todos los tiempos, además de completar un Top 5 histórico con otras grandes leyendas del fútbol.

La Araña es una pieza fundamental del combinado nacional desde hace varios años y terminó de confirmarlo durante la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, donde fue clave y anotó múltiples goles que sirvieron para avanzar de fase en reiteradas ocasiones. Por eso, se convirtió en una fija indiscutida para Lionel Scaloni cada vez que se lleva a cabo una fecha FIFA.

Lo cierto es que Julián se la jugó en la gran elección que divide no solo al fútbol argentino sino a todo el mundo. En un difícil dilema que solamente se debe a gustos o ser contemporáneo, Álvarez eligió a Messi como el mejor jugador de la historia. Inmediatamente, determinó a Maradona como el segundo en la lista de todos los tiempos, solo por detrás de su actual compañero.

Lionel Messi y Diego Armando Maradona durante la Copa del Mundo 2010.

En una entrevista con el reconocido streamer español Ibai Llanos, el actual delantero de Atlético de Madrid hizo su ranking personal. Para seguir con la línea de los astros argentinos, el siguiente en la lista volvió a ser un nacido en el país. Lejos de apuntar hacia otros lugares, la Araña manifestó a Alfredo Di Stéfano como el tercer mejor futbolista de todos los tiempos.

Para completar el Top 5 en cuestión, Julián siguió nombrando delanteros históricos que marcaron un antes y un después en el deporte. En el cuarto lugar mencionó a Ronaldo Nazario, el mega crack brasileño, mientras que en el quinto y último puesto del listado incluyó a Cristiano Ronaldo, a pesar de la eterna rivalidad no solo a nivel naciones sino también con su club actual.

Lo que llamó la atención de todos fue la ausencia de una verdadera leyenda del fútbol. Es que Álvarez no eligió a Pelé entre los 5 mejores jugadores de la historia, aunque dejó una huella significativa en la disciplina al conquistar 3 mundiales con la Selección de Brasil y además de haber sido durante muchas décadas el futbolista con más goles, entre otros tantos logros.

Con Messi y Maradona, el Top 5 de Julián Álvarez

Lionel Messi Diego Armando Maradona Alfredo Di Stéfano Ronaldo Nazario Cristiano Ronaldo