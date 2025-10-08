Cristiano Ronaldo explicó por qué sigue estirando su carrera y evaluó su retiro: “Lo disfruto al máximo”

Cincuenta y cuatro. Esos son los goles que le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 goles oficiales en el fútbol profesional. El luso, que cumplirá 41 años en febrero próximo tiene esa cifra entre ceja y ceja y su retiro no llegará hasta lograrlo. Aunque también puede que no llegue ni aunque alcance esa marca legendaria.

Hablar del retiro de Cristiano Ronaldo es un tema común desde hace ya varios años, pero el futbolista portugués sigue desafiando al padre tiempo y ante una nueva consulta sobre cuánto fútbol le queda por delante, volvió a dejar en claro que no es algo que lo atormente en estos momentos.

“La gente, especialmente mi propia familia, me dice: ‘Es hora de que pares. Lo hiciste todo. ¿Por qué quieres llegar a los 1000 goles?’ Pero yo no lo veo así. Yo siento que todavía puedo darle cosas buenas a mi equipo y a mi selección nacional. Entonces, ¿Por qué no seguir?“, respondió Cristiano ante la consulta del Canal 11 de Portugal, en la entrega de los Portugal Football Globes, donde se le entregó un premio honorífico.

Cristiano Ronaldo sigue sin pensar en un retiro inminente. (Getty)

“Estoy seguro de que cuando haya terminado, me sentiré realizado, porque lo he dado todo de mi. Sé que no me quedan muchos años por delantero, pero los pocos que todavía tengo, los trato de disfrutar al máximo“, completó.

Ya en el estrado y con el premio en mano, Cristiano destacó: “Este no es un premio de fin de carrera, yo lo veo como un reconocimiento a años de esfuerzo, dedicación y ambición. Me gusta ganar, ayudar a las generaciones más jóvenes, y eso me mantiene en el nivel para poder continuar compitiendo. Eso es lo que me emociona: competir con los más jóvenes, todavía siento pasión por esto“.

Publicidad

Publicidad

Cristiano Ronaldo fue premiado en los Portugal Football Globes.

Cómo está el desafío de los 1000 goles de Cristiano Ronaldo

El pasado 26 de septiembre en triunfo ante el campeón árabe, Al-Ittihad, Cristiano Ronaldo convirtió uno de los dos goles de su equipo y, con ese tanto, alcanzó los 946 goles oficiales como futbolista profesional. Y los 30 tantos en el 2025.

Cristiano Ronaldo está a 54 goles de alcanzar la marca inédita de los 1000 goles, y su más cercano perseguidor, Lionel Messi, suma 886 tantos convertidos. Todavía lejos del portugués, pero cada vez más cerca de alcanzar los 900 goles en su propia cuenta.

Publicidad