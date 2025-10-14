Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

Cristiano Ronaldo le marcó un doblete a Hungría: así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles

El delantero portugués sigue anotando y estira su ventaja sobre Lionel Messi en la búsqueda de los mil tantos como profesional.

Por Julián Mazzara

Cristiano Ronaldo celebra su gol ante Hungría.
© Getty ImagesCristiano Ronaldo celebra su gol ante Hungría.

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen dando que hablar a nivel mundial, donde se mantienen en una especie de guerra por llegar a los 1.000 goles, ya que son los máximos artilleros de la actualidad y le sacan una amplia ventaja al resto de los futbolistas en actividad.

En plena fecha FIFA, y bajo el marco de las Eliminatorias UEFA, el Bicho le convirtió un doblete a Hungría y alcanzó los 942 goles desde que comenzó a jugar en las filas de Sporting Lisboa. De esta manera, le sacó una amplia diferencia a la Pulga que, si bien debe afrontar el partido amistoso ante Puerto Rico, está muy lejos de alcanzar al portugués.

El capitán de la Selección Argentina acumula un total de 892 goles desde que inició su carrera en Barcelona, en 2004. Por lo tanto, el rosarino de 38 años está a 50 anotaciones de alcanzar al nacido en Madeira.

Por el momento, el ex Manchester United y Real Madrid se encuentra a 58 festejos de alcanzar la impresionante cifra de 1.000 goles como futbolista profesional, lo que marcaría un precedente sin igual, ya que el austríaco Josef Bican es el tercer jugador con mayor cantidad de anotaciones, y tras su retiro y posterior fallecimiento en 2001, alcanzó los 805 tantos.

El primer gol de Cristiano Ronaldo vs. Hungría

Tweet placeholder

El segundo gol de Cristiano Ronaldo vs. Hungría

Tweet placeholder
Publicidad

Los máximos goleadores a nivel mundial

  • 942 – Cristiano Ronaldo (Portugal)
  • 892 – Lionel Messi (Argentina)
  • 805 – Josef Bican (Austria)
  • 757 – Pelé (Brasil)
  • 745 – Romario (Brasil)
  • 735 – Gerd Müller (Alemania)
  • 704 – Ferenc Puskás (Hungría)
  • 698 – Robert Lewandowski (Polonia)
  • 647 – Jimmy Jones (Irlanda del Norte)
  • 621 – Eusebio (Portugal)
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El DT de Boca en 2026: es la oportunidad de tu vida, Claudio

ggrova
german garcía grova

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

Lee también
Insólito: San Marino necesita ser goleado para seguir con chances de clasificar al Mundial 2026
Mundial 2026

Insólito: San Marino necesita ser goleado para seguir con chances de clasificar al Mundial 2026

El insólito error de la Selección de Francia que no pasó desapercibido en Argentina
Europa

El insólito error de la Selección de Francia que no pasó desapercibido en Argentina

¿Juega Mateo Retegui en Italia vs. Malta hoy por las Eliminatorias UEFA para la Eurocopa 2024?
Fútbol europeo

¿Juega Mateo Retegui en Italia vs. Malta hoy por las Eliminatorias UEFA para la Eurocopa 2024?

Nunca había pisado el país, lo convocaron tras contactarlo por LinkedIn y jugará el Mundial 2026
Mundial 2026

Nunca había pisado el país, lo convocaron tras contactarlo por LinkedIn y jugará el Mundial 2026

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo