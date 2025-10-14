Cristiano Ronaldo le marcó un doblete a Hungría: así quedó la pelea con Lionel Messi para llegar a los 1.000 goles

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi siguen dando que hablar a nivel mundial, donde se mantienen en una especie de guerra por llegar a los 1.000 goles, ya que son los máximos artilleros de la actualidad y le sacan una amplia ventaja al resto de los futbolistas en actividad.

En plena fecha FIFA, y bajo el marco de las Eliminatorias UEFA, el Bicho le convirtió un doblete a Hungría y alcanzó los 942 goles desde que comenzó a jugar en las filas de Sporting Lisboa. De esta manera, le sacó una amplia diferencia a la Pulga que, si bien debe afrontar el partido amistoso ante Puerto Rico, está muy lejos de alcanzar al portugués.

El capitán de la Selección Argentina acumula un total de 892 goles desde que inició su carrera en Barcelona, en 2004. Por lo tanto, el rosarino de 38 años está a 50 anotaciones de alcanzar al nacido en Madeira.

Por el momento, el ex Manchester United y Real Madrid se encuentra a 58 festejos de alcanzar la impresionante cifra de 1.000 goles como futbolista profesional, lo que marcaría un precedente sin igual, ya que el austríaco Josef Bican es el tercer jugador con mayor cantidad de anotaciones, y tras su retiro y posterior fallecimiento en 2001, alcanzó los 805 tantos.

