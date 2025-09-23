Es tendencia:
logotipo del encabezado
LaLiga

De no creer: el insólito gol errado de Franco Mastantuono abajo del arco en Real Madrid vs. Levante

El argentino tuvo una chance de oro para marcar por primera vez con la camiseta del Merengue.

Por Joaquín Alis

De no creer: el insólito gol errado de Franco Mastantuono abajo del arco en Real Madrid vs. Levante
© CapturaDe no creer: el insólito gol errado de Franco Mastantuono abajo del arco en Real Madrid vs. Levante

Xabi Alonso le dio una nueva oportunidad a Franco Mastantuono en el 11 titular de Real Madrid. El argentino fue de arranque en la visita a Levante, conformando un peligroso tridente con Kylian Mbappé y Vinicius. En el minuto 20′, desperdició una chance clara para marcar su primer gol.

Luego de una gran atajada de Mathew Ryan a un tremendo remate a colocar de Vini, al argentino le quedó el balón servido y con el arquero vencido. El ex-River quiso definir de primera con su pierna derecha y estrelló el balón contra el poste izquierdo.

Tweet placeholder

Minutos después, vino el gol…

Por fortuna para Mastantuono, la revancha llegó rápidamente. Casi 20 minutos después, precisamente a los 38′ del primer tiempo, el argentino pudo marcar por primera vez con la camiseta del Real Madrid y estirar la ventaja de su equipo en el marcador.

En un contraataque, Vinícius cambió el balón para el ex-River, que corría solo y a toda velocidad por la banda derecha. Ya con la pelota dominada, el joven insinuó perfilarse para su zurda, pero finalmente la sacó para la derecha y remató fuerte al primer palo.

Tweet placeholder
Publicidad
Mientras Alejandro Garnacho gana 8.2 millones en Chelsea, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

ver también

Mientras Alejandro Garnacho gana 8.2 millones en Chelsea, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid

El rival de Franco Mastantuono para seguir en el once del Real Madrid con el regreso de Jude Bellingham

ver también

El rival de Franco Mastantuono para seguir en el once del Real Madrid con el regreso de Jude Bellingham

joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

El Di María europeo duró solamente tres meses: tiene que ganar más y quejarse menos

ggrova
german garcía grova

Subiabre y Leonel Jaime rechazaron renovar su contrato con River y no jugarán ante Atlético Tucumán

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Verstappen de ganar el mundial de Fórmula 1
FÓRMULA 1

La Inteligencia Artificial confirmó la probabilidad matemática exacta que tiene Verstappen de ganar el mundial de Fórmula 1

Es el tercer país menos poblado de África, está a una victoria de su primer Mundial y puede ser rival de la Selección Argentina
Mundial 2026

Es el tercer país menos poblado de África, está a una victoria de su primer Mundial y puede ser rival de la Selección Argentina

Racing vs. Vélez por la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores: hora, TV y formaciones
Copa Libertadores

Racing vs. Vélez por la vuelta de los cuartos de final de la Libertadores: hora, TV y formaciones

Los hinchas de Chelsea criticaron a Enzo Fernández por su error ante Lincoln: "Tiene que ir al banco"
Fútbol europeo

Los hinchas de Chelsea criticaron a Enzo Fernández por su error ante Lincoln: "Tiene que ir al banco"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo