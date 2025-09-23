De no creer: el insólito gol errado de Franco Mastantuono abajo del arco en Real Madrid vs. Levante

Xabi Alonso le dio una nueva oportunidad a Franco Mastantuono en el 11 titular de Real Madrid. El argentino fue de arranque en la visita a Levante, conformando un peligroso tridente con Kylian Mbappé y Vinicius. En el minuto 20′, desperdició una chance clara para marcar su primer gol.

Luego de una gran atajada de Mathew Ryan a un tremendo remate a colocar de Vini, al argentino le quedó el balón servido y con el arquero vencido. El ex-River quiso definir de primera con su pierna derecha y estrelló el balón contra el poste izquierdo.

Tweet placeholder

Minutos después, vino el gol…

Por fortuna para Mastantuono, la revancha llegó rápidamente. Casi 20 minutos después, precisamente a los 38′ del primer tiempo, el argentino pudo marcar por primera vez con la camiseta del Real Madrid y estirar la ventaja de su equipo en el marcador.

En un contraataque, Vinícius cambió el balón para el ex-River, que corría solo y a toda velocidad por la banda derecha. Ya con la pelota dominada, el joven insinuó perfilarse para su zurda, pero finalmente la sacó para la derecha y remató fuerte al primer palo.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras Alejandro Garnacho gana 8.2 millones en Chelsea, esto cobra Franco Mastantuono en Real Madrid