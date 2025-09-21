Es tendencia:
El rival de Franco Mastantuono para seguir en el once del Real Madrid con el regreso de Jude Bellingham

El delantero de la Selección Argentina demostró que puede encajar en otros dos sistemas tácticos que lo exhiben como una buena alternativa para acompañar a Bellingham.

Por Germán Carrara

Xabi Alonso seguiría contando con Franco Mastantuono como titular cuando retorne Jude Bellingham al once inicial del Real Madrid.
El partido que Franco Mastantuono jugó con el Real Madrid contra el RCD Espanyol este sábado 20 de septiembre por la quinta jornada de LaLiga 2025/2026, le sirvió a Xabi Alonso para darse cuenta que el oriundo de Azul puede rendir igual o mejor en dos sistemas tácticos diferentes al 4 – 3 – 3 que había aplicado hasta entonces en la temporada.

El ex River, en los partidos frente al Real Oviedo, Mallorca y Olympique de Marsella, había compartido frente de ataque con Rodrygo Goes o Vinícius (vienen alternando entre ellos) y Kylian Mbappé. Sin embargo, contra el conjunto catalán en el Estadio Santiago Bernabéu, el entrenador decidió oscilar entre un 4 – 4 – 2 y un 4 – 2 – 3 – 1.

Es decir, con Franco Mastantuono parado de momentos como un volante por derecha y en otros fragmentos del juego, en posición ofensiva, en una línea junto a Kylian Mbappé y Vinícius por detrás de un solo punta que fue Gonzalo García (el delantero juvenil que se coronó goleador del Mundial de Clubes de Estados Unidos con 4 anotaciones).

Con este escenario, según reporta el Diario AS, Xabi Alonso sacó una conclusión valiosa para el futbolista argentino y es que puede mantenerse en el once inicial con el regreso de Jude Bellingham (participó unos minutos ante los de Manolo González). En ese caso, Mbappé pasaría al lugar de Gonzalo y el inglés se desarrollaría en el típico rol de enganche con alguno de los dos brasileños mencionados a su izquierda y el azuleño a su derecha.

Asimismo, la evaluación de este panorama hace caer en cuentas en que Arda Guler será el competidor de Mastantuono en la búsqueda por tener un espacio en la formación de arranque. De igual modo, si bien el turco, llegado el caso, puede proyectarse como extremo, su puesto natural es el de mediocampista ofensivo.

Para cerrar, vale mencionar que la otra opción que tiene Xabi para el puesto de extremo por derecha es Brahim Díaz, quien viene reemplazando al jugador de 18 años en los segundos tiempos. El marroquí también desempeña la tarea de armador. De hecho, es en lo que mejor se lo puede ubicar, puesto que en su etapa en el Milan jugó 95 partidos como enganche y en el Merengue ya lleva 42 en ese mismo sector.

Real Madrid sin descanso, piensa en Levante

La sexta fecha de LaLiga se disputará entre semana. En el caso del Real Madrid, su partido se llevará a cabo este martes 23 de septiembre (desde las 21:30 horas de Europa Central, 16:30 de Argentina) contra el Levante en el Estadio Ciudad de Valencia. Por cierto, el Merengue es el único líder de la tabla de posiciones con puntaje ideal (15).

