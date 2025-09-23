Es tendencia:
El primer golazo de Franco Mastantuono con la camiseta de Real Madrid: ante Levante por la Liga de España

La joya argentina tuvo su bautismo en la red como merengue al poner el 2-0 con un furioso remate al ángulo con su pierna derecha.

Por Bruno Carbajo

Mastantuono celebra su primer gol en Real Madrid junto a sus compañeros.
Se hizo desear, pero un día llegó el bautismo de gol de Franco Mastantuono en Real Madrid. Y lo hizo a lo grande. El delantero de 18 años convirtió su primer tanto en la Casa Blanca con un derechazo furibundo e inatajable que selló el 2-0 ante Levante, por la sexta fecha de LaLiga

En un nueva titularidad, la noche no había comenzado con el pie derecho para la joya de 18 años. En sus primeras intervenciones estuvo cerca, pero sin fortuna: un remate lejano se fue apenas desviado y, poco después, estrelló en el travesaño un rebote increíble dentro del área chica. Sin embargo, insistió y revirtió la suerte.

A los 38 minutos, el argentino tuvo revancha. Recibió un soledad por la banda derecha, ingresó al área, enganchó hacia su pierna inhábil y sacó un misil al primer palo para firmar su estreno goleador. Un rato antes, Vinícius Júnior había abierto el marcador con un golazo de tres dedos, y juntos empezaban a marcar diferencias en el ataque merengue.

Seis partidos debió esperar Mastantuono para tener su primer festejo como jugador de Real Madrid. La confianza de Xabi Alonso comienza a dar frutos: el argentino muestra un crecimiento constante y, en su primera sociedad ofensiva con Vinícius y Kylian Mbappé, ya se dio el gusto de vivir su primera gran noche en Madrid.

