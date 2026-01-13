Es tendencia:
Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey 2026: minuto a minuto

Los Herculinos y el Colchonero se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Rey. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.

14' Remate al poste

Atlético de Madrid pudo abrir el marcador por medio de Matteo Ruggeri, pero el palo le dijo que no. Se salvó el Depor.

3' Avisó el Colchonero

Con un buen centro de Giuliano, a la cabeza de Julián Álvarez, el arquero Germán Parreño evitó la apertura del marcador.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid ya están enfrentándose por los octavos de final de la Copa del Rey.

¡Equipos en cancha!

El Depor y el Aleti se encuentran en el campo de juego.

Roberto De Burgos, el árbitro

Roberto De Burgos Bengoetxea es el árbitro que impartirá justicia en Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid, mientras que Raúl Martín González está en el VAR.

Desde que es árbitro profesional, impartió justicia en 36 partidos del Colchonero: obtuvieron 24 victorias, siete empates y cinco caídas. En cuanto al Depor, lo dirigió en 14 ocasiones, y lograron cuatro triunfos, cuatro pardas y seis derrotas.

El Depor ya está en Riazor

Los futbolistas de Deportivo La Coruña realizan el reconocimiento del campo.

Los jugadores ingresan al campo de juego

El plantel dirigido por Diego Simeone hacen el reconocimiento del césped.

¡DEPORTIVO LA CORUÑA CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Antonio Hidalgo Morilla eligió a Germán Parreño; Adrià Altimira, Lucas Noubi, Dani Barcia, Giacomo Quagliata; José Ángel, Charlie Patiño, David Mella, Mario Soriano; Cristian Herrera y Zakaria Eddahchouri, para que comiencen el partido ante Atlético de Madrid.

¡ATLÉTICO DE MADRID CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!

Diego Simeone eligió a Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Álex Baena; Antoine Griezmann y Julián Álvarez, para que inicien el encuentro.

Todo listo en Riazor

El vestuario de Deportivo La Coruña aguarda por los futbolistas. Irán con su camiseta tradicional.

La posible formación de Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid

Germán Parreño; David Mella, Miguel Loureiro, Dani Barcia, Arnau Comas, Giacomo Quagliata; José Gragera, José Ángel, Cristian Herrera; Zakaria Eddahchouri y Samuele Mulattieri. DT: Antonio Hidalgo Morilla

La posible formación de Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña

Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Álex Baena; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.

Por Julián Mazzara

Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid se enfrentan por la Copa del Rey.
Este martes 13 de enero, se enfrentan Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Abanca-Riazor. El encuentro se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es Roberto De Burgos Bengoetxea.

Julián Mazzara

jpasman
toti pasman

"Si Riquelme y Almada se animan, Boca tendrá un nuevo Carlos Tevez para soñar con la Libertadores"

ggrova
german garcía grova

Benfica negocia por Thiago Almada, declarado prescindible por Atlético de Madrid

