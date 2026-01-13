Este martes 13 de enero, se enfrentan Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid por los octavos de final de la Copa del Rey en el Estadio Abanca-Riazor. El encuentro se puede ver por Flow Sports. Además, el árbitro es Roberto De Burgos Bengoetxea.
Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey 2026: minuto a minuto
Los Herculinos y el Colchonero se enfrentan por los octavos de final de la Copa del Rey. Seguí el minuto a minuto por BOLAVIP.
14' Remate al poste
Atlético de Madrid pudo abrir el marcador por medio de Matteo Ruggeri, pero el palo le dijo que no. Se salvó el Depor.
3' Avisó el Colchonero
Con un buen centro de Giuliano, a la cabeza de Julián Álvarez, el arquero Germán Parreño evitó la apertura del marcador.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Deportivo La Coruña y Atlético de Madrid ya están enfrentándose por los octavos de final de la Copa del Rey.
¡Equipos en cancha!
El Depor y el Aleti se encuentran en el campo de juego.
Roberto De Burgos, el árbitro
Roberto De Burgos Bengoetxea es el árbitro que impartirá justicia en Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid, mientras que Raúl Martín González está en el VAR.
Desde que es árbitro profesional, impartió justicia en 36 partidos del Colchonero: obtuvieron 24 victorias, siete empates y cinco caídas. En cuanto al Depor, lo dirigió en 14 ocasiones, y lograron cuatro triunfos, cuatro pardas y seis derrotas.
El Depor ya está en Riazor
Los futbolistas de Deportivo La Coruña realizan el reconocimiento del campo.
Los jugadores ingresan al campo de juego
El plantel dirigido por Diego Simeone hacen el reconocimiento del césped.
¡DEPORTIVO LA CORUÑA CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Antonio Hidalgo Morilla eligió a Germán Parreño; Adrià Altimira, Lucas Noubi, Dani Barcia, Giacomo Quagliata; José Ángel, Charlie Patiño, David Mella, Mario Soriano; Cristian Herrera y Zakaria Eddahchouri, para que comiencen el partido ante Atlético de Madrid.
¡ATLÉTICO DE MADRID CONFIRMÓ LA FORMACIÓN!
Diego Simeone eligió a Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Álex Baena; Antoine Griezmann y Julián Álvarez, para que inicien el encuentro.
Todo listo en Riazor
El vestuario de Deportivo La Coruña aguarda por los futbolistas. Irán con su camiseta tradicional.
La posible formación de Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid
Germán Parreño; David Mella, Miguel Loureiro, Dani Barcia, Arnau Comas, Giacomo Quagliata; José Gragera, José Ángel, Cristian Herrera; Zakaria Eddahchouri y Samuele Mulattieri. DT: Antonio Hidalgo Morilla
La posible formación de Atlético de Madrid vs. Deportivo La Coruña
Juan Musso; Nahuel Molina, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Marcos Llorente, Johnny Cardoso, Álex Baena; Antoine Griezmann y Julián Álvarez. DT: Diego Simeone.
Palabra autorizada