Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid EN VIVO y ONLINE vía Flow Sports por la Copa del Rey 2026: minuto a minuto

16:50hs Roberto De Burgos, el árbitro

Roberto De Burgos Bengoetxea es el árbitro que impartirá justicia en Deportivo La Coruña vs. Atlético de Madrid, mientras que Raúl Martín González está en el VAR.

Desde que es árbitro profesional, impartió justicia en 36 partidos del Colchonero: obtuvieron 24 victorias, siete empates y cinco caídas. En cuanto al Depor, lo dirigió en 14 ocasiones, y lograron cuatro triunfos, cuatro pardas y seis derrotas.