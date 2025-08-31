Diego Simeone, preocupado por su Atlético de Madrid: ”Tenemos mucho que mejorar”

Es cierto que apenas van tres fechas de LaLiga, pero si no hay una reacción inmediata, el Atlético de Madrid puede sufrir mucho más de lo imaginado. Es que no solo que está a 7 puntos del Real Madrid (una distancia que ya para muchos es irremontable), sino que ya quedó a 3 de la zona de clasificación para las copas de la UEFA.

Todo a causa de la derrota 2 a 1 en la primera jornada con el RCD Espanyol, el empate 1 a 1 con el Elche en el Estadio Metropolitano y la reciente igualdad con el Deportivo Alavés en el Estadio Mendizorroza, ecuación que da como resultado dos unidades, las cuales le alcanzan al Colchonero para ubicarse en el puesto número 16 de la tabla de posiciones.

Al respecto, el que se mostró lógicamente preocupado por la situación del Atlético de Madrid fue Diego Simeone -de 14 temporadas ininterrumpidas al frente del primer equip-, quien por estas horas está siendo uno de los principales apuntados tanto por los hinchas rojiblancos como por la prensa española.

“Nos falta un gol que abra las posibilidades de que el equipo crezca a partir de todas las ocasiones de gol que tuvimos”, dijo el Cholo en conferencia de prensa. Y agregó: ”Ellos defendieron bien, creo que hicimos méritos para ganar el partido. No lo hicimos, tenemos dos puntos. Confío en los chicos que han venido. Vamos a seguir trabajando, con trabajo empezaremos a sumar puntos”.

En esa misma línea, apuntó a la necesidad de seguir trabajando: “Lo primero siempre es el equipo y luego llegan los puntos. Es muy difícil querer ganar jugando mal, alguna vez te pasa, pero no siempre. En el partido de hoy ellos tuvieron la situación del penalti. Necesitamos tener más disparo, más contundencia… Tenemos jugadores para que esto suceda. Necesitamos tiempo y paciencia”.

En cuanto a la distancia que ya le sacó el Real Madrid, Simeone comentó: “Está clarísimo que lo más importante es la distancia con el que hoy acabe primero, pero si me pongo a pensar en eso me olvido del equipo. Si pienso en eso me olvido de trabajar para sumar puntos. Tenemos que mejorar en lo defensivo, pero donde tenemos mucho que mejorar es en la parte final del campo… Tenemos que generar mejores situaciones al delantero para provocar más acciones como la que tuvo Sorloth de cabeza”.

”Es raro, es lo más difícil en LaLiga… Tuvimos situaciones todos los partidos para cerrarlo. Contra el Espanyol, contra el Elche… Este momento siempre lo pasamos, esperemos que sea corto y lo podamos cambiar desde el partido con el Villarreal”, señaló Diego Simeone, a raíz de la falta de efectividad de sus delanteros.

