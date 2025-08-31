Franco Mastantuono tuvo la nota más baja en el triunfo del Real Madrid sobre Mallorca

Franco Mastantuono tuvo su tercer partido en el Real Madrid, el segundo como titular, este sábado 30 de agosto, en la victoria 2 a 1 sobe el Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu (resultado con el que se mantiene como uno de los equipos de LaLiga 2025/2026 que ostenta puntaje ideal).

Al respecto de lo que fue el rendimiento del jugador formado en River (participó 66 minutos, momento en el que fue reemplazado por Brahim Díaz), los principales medios de comunicación de España dieron su veredicto. En líneas generales, todo coincidieron en que no fue la mejor producción del futbolista de 18 años.

Por ejemplo, el diario Marca, que hizo en su habitual ”1 x 1” un racconto de las intervenciones de Franco Mastantuono, puntuó con un 5 el nivel del primer tiempo y calificó con un 6 el desempeño general ante Mallorca, siendo así, la nota más baja de los jugadores del Real Madrid y desde su llegada al fútbol de España.

En esa misma línea, el Diario AS consideró que la actuación de Mastantuono fue ”discreta” porque ”apenas tuvo incidencia en el juego salvo un jugada en la que se sacó un disparo que Leo Román despejó”. Además, resaltó que ”le falta tiempo para ubicarse, para saber cuál es su función dentro del equipo. Lentamente lo va asumiendo”.

En Cataluña fueron más punzantes con Mastantuono

Sport, medio con sede en la ciudad de Barcelona, reportó: ”Volvió a ser titular e insistió en su oportunidad. Busca acomodarse siempre el balón en la zurda para obtener el pase o disparo ideal. Aunque en la primera parte se sintió frustrado, en la segunda se desquitó con una gran jugada que parecía ser el tercer gol del Real Madrid. El VAR vio mano de Güler y apaciguó lo que podía ser un acierto en el casillero del argentino”.

En tanto que Mundo Deportivo catalogó a Mastantuono como un actor ”secundario” durante sus 66 minutos contra el equipo bermellón e incluso apuntó que ”el argentino mostró que aún le falta para adaptarse al fútbol europeo”.

