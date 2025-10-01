Es tendencia:
Diego Simeone respalda a Luis Enrique y choca con Lionel Scaloni en posible cambio histórico para los técnicos

El Cholo dijo que los partidos se ven mejor a un nivel elevado que al ras del campo de juego.

Por Germán Carrara

Diego Simeone coincide con Luis Enrique en que tiene sus ventajas ver los partidos de sus equipos a un nivel más elevado que a la altura del campo.
A Diego Simeone no le quedó otra opción que seguir el partido de sus dirigidos en el Atlético de Madrid frente al Eintracht Frankfurt desde uno de los palcos del segundo piso del Estadio Metropolitano, debido a la fecha de suspensión que debió cumplir por la tarjeta roja que vio en el encuentro de la primera fecha de la Fase de Liga de la Champions League contra el Liverpool en Anfield.

Y lo cierto es que esa posición atípica para un entrenador no fue algo a lo que el Cholo no le haya podido sacar cosas positivas, más allá de la distancia con sus futbolistas y miembros del cuerpo técnico. “Se ve mejor desde arriba. Eso está claro. Se entiende todo mucho más simple”, dijo a los micrófonos de Movistar+ tras la victoria 5 a 1.

Con lo cual, Diego Simeone suscribe la idea revolucionaría que instaló Luis Enrique, en el encuentro contra el Lens por la Ligue 1, de vivir los partidos desde un nivel más elevado del nivel del campo de juego. En su caso fue por motus propio y comentó que se sintió cómodo desde esa ubicación porque pudo ”controlarlo todo” y porque obtuvo ”mucha información directa”.

Incluso, en la conferencia de prensa posterior a lo que fue aquel 2 a 0 del 14 de septiembre en el Parque de los Príncipes, el estratega español advirtió que no descarta volver a dirigir al París Saint-Germain desde ”las alturas” como se hace habitualmente en el Rugby o en el Fútbol Americano, una práctica que, tranquilamente, puede empezar a marcar una tendencia en el fútbol.

Lionel Scaloni no comparte la visión de Luis Enrique

En una de sus conferencias durante la fecha FIFA de septiembre, Lionel Scaloni fue consultado por esta moción que impulsó Luis Enrique. Y en su caso, el técnico de la Selección Argentina aclaró que, si bien tiene parte del staff desde una ubicación que puedan apreciar el juego con una visión ampliada y elevada, ”Ver el partido de arriba engaña bastante”, porque ”el futbolista ve el partido desde otra perspectiva”.

Asimismo, contó que ese era su rol con formaba parte del equipo de Jorge Sampaoli (lo acompañó en su proceso en Sevilla y en la Selección Argentina) y que si bien es una técnica que ”ayuda”, lo conveniente es ”matizarlo”.

Diego Simeone puede volver al banco para la tercera fecha de la Champions

Si así lo dispone, Diego Simeone ya puede volver al banco de suplentes para el encuentro que el Atlético de Madrid deberá afrontar contra el Arsenal en el Emirates Stadium de Londres el próximo martes 21 de octubre (desde las 21:00 horas CET), en uno de los partidos correspondientes a la tercera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Germán Carrara

