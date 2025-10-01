Es tendencia:
Julián Alvarez rompió el silencio respecto al interés del Barcelona

El delantero del Atlético de Madrid se refirió exclusivamente a los trascendidos que lo arrimaron al Barça.

Por Germán Carrara

Julián Alvarez, ante los rumores que lo vinculan con el Barcelona, dijo que tiene la mente puesta en el Atlético de Madrid.
Julián Alvarez, ante los rumores que lo vinculan con el Barcelona, dijo que tiene la mente puesta en el Atlético de Madrid.

Desde su irrupción en el fútbol español con la camiseta del Atlético de Madrid que Julián Alvarez demostró que es un delantero de categoría mundial. Pero lo cierto es que hasta ese momento era bastante subestimado por lo tapado que estaba en el Manchester City, siempre a las sombras de Erling Haaland, a pesar de que, para ese entonces, ya había desenvuelto un papel destacado para el título mundial de la Selección Argentina en Qatar 2022.

Fue ahí cuando otros grandes clubes de Europa se alarmaron por haber dejado pasar una oportunidad que bien supo aprovechar el Colchonero. Entre ellos, principalmente, el Barcelona, que está buscando desesperadamente un delantero que pueda ir retirando al veterano Robert Lewandowski (que igual viene cumpliendo dentro de la cancha, pero en lo físico ya se le están notando sus 37 años).

Por ese motivo es que de varios medios de comunicación de Cataluña empezaron a empujar con los rumores respecto al interés que la directiva del Fútbol Club Barcelona (a cargo de Joan Laporta, presidente, y de Deco, director de fútbol) tiene o tendría sobre Julián Alvarez, quien ya suma 36 goles y 11 asistencias en 65 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid.

Y como era de esperarse, todo ese ruido se transmitió a las redes sociales en donde no se para de mencionar la posibilidad de verlo a la Araña, en algún momento, con la camiseta blaugrana. Encima, como si algo faltara para que la bola se hiciera más grande, su primer entrenador, hace poco, dijo que percibía que Julián estaba incómodo con el Cholo Simeone y que le gustaría verlo salir del túnel del Camp Nou (el cual, por cierto, reabriría sus puertas el próximo 21 de octubre vs. Olympiacos por Champions).

Claramente, el revuelo fue tan grande que llegó a oídos del propio Julián, que, con la sencillez de siempre zanjó el asunto en una conversación que mantuvo con ESPN, luego de registrar un gol y dos asistencias en el encuentro que el Atleti le ganó 5 a 1 al Eintracht Frankfurt por la segunda fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

”Mirá, yo estoy muy tranquilo. Siempre se habla, el año pasado también se dijeron muchas cosas, pero la verdad es que la temporada acaba de empezar y mi objetivo es mejorar cada día, hacerlo mejor para el club, ganar con mis compañeros, ganar acá. Es lo único que tengo en mente”, comentó el oriundo de Calchín, Córdoba.

Y por si quedaba alguna duda, remarcó: ”Lo que se dice en redes sociales me supera. Ahora mismo el foco está en la temporada y también en el Mundial. Aunque todavía queda mucho camino hasta el Mundial, obviamente, como jugador no podés evitar pensar en eso, porque es el torneo más importante. Pero como dije, todavía queda mucho tiempo y tenemos que ir partido a partido, paso a paso”.

Los impresionantes números de Julián Alvarez en el inicio de la temporada 2025/2026

Julián Alvarez ya acumula 7 goles y 3 asistencias en 8 presentaciones en lo que va de la temporada 2025/2026. Además, vale mencionar que en cuanto a minutos lleva 637, lo que equivaldría a poco más de 7 partidos enteros, con lo cual, el promedio de gol real le da cerca de un tanto por juego.

Julián Alvarez rechaza al Barcelona: ”Quiero seguir en el Atlético de Madrid”

Titular indiscutido se plantea como una duda en la convocatoria de Lionel Scaloni camino al Mundial

Gallardo y su cuerpo técnico no están a la altura de la comisión directiva de River

