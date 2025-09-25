Diego Simeone tras la ola de rumores que vincularon a Julián Alvarez con Barcelona: ”Necesitamos cuidarlo”

Julián Alvarez necesitó solo 90 minutos contra el Rayo Vallecano (anotó tres goles en lo que fue triunfo 3 a 2 este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Metropolitano) para despejar así los rumores que brotaron con el cruce que tuvo con Diego Simeone el pasado fin de semana durante el encuentro que el Atlético de Madrid disputó ante el Mallorca en Son Moix.

La Araña mostró cierto fastidio al ser reemplazado a los 17 minutos del segundo tiempo, por lo que los medios españoles no solo reportaron cierto malestar en el seno del plantel colchonero entre los protagonistas, sino que exhibieron que el Barcelona se mantiene al acecho en caso de que el delantero pretenda pegar el portazo.

Al respecto de este ruido que se armó en la previa del duelo con el equipo de Vallecas, el que habló fue Diego Simeone, quien también optó por bajar las tensiones y desviar los comentarios hacia lo deportivo: ”Está claro que Julián es el mejor jugador que tenemos. Necesitamos cuidarlo, necesitamos que se quede muchos años en el Atlético de Madrid”.

En ese mismo sentido, el Cholo, en la conferencia de prensa posterior a la segunda victoria en LaLiga 2025/2026, reconoció que el atacante de la Selección Argentina es indispensable para su esquema: ”Él nos tiene que ayudar y nosotros ayudarlo a él para que sea mejor aún de lo que es. Cada vez que es diferencial como hoy nos ayuda muchísimo”.

Julián Alvarez dice que está ”todo bien” en el Atlético de Madrid

Luego de su hattrick frente al Rayo Vallecano, Julián Alvarez se refirió al episodio en Son Moix que detonó la polémica en torno al Atlético de Madrid: “Las palabras que dijeron… La lectura de labios que me hicieron no tenía nada que ver con lo que había dicho. Dije una mala palabra y estaba enojado conmigo, la verdad. Siempre pasa con esto con las redes sociales, pero todo bien. A seguir mejorando para no dejar puntos por el camino”.

Por otro lado, la Araña, en conversación con DSports, normalizó el presente irregular del Colchonero en el inicio de la temporada 2025/2026: “Es parte del fútbol. A veces toca errar, a veces marcar. Toca trabajar para ayudar el equipo y mejorar cada día”.

Atlético de Madrid ahora se enfoca en el Derbi Madrileño

El Atlético de Madrid se recuperó justo a tiempo. Con el 3 a 2 sobre el Rayo Vallecano llega con algo más de confianza al duelo con el Real Madrid de este sábado 27 de septiembre desde las 16:15 de España (11:15 de Argentina) en el Estadio Metropolitano, bajo el marco de la séptima jornada de LaLiga 2025/2026.

