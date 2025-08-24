Dura crítica a Julián Alvarez en España por su nivel en Atlético de Madrid vs. Elche

Van tan solo dos fechas de LaLiga 2025/2026 y al Atlético de Madrid de Diego Simeone ya lo invaden los problemas. Es que en su debut perdió 2 a 1 con el RCD Espanyol como visitante y en su estreno como local en el Estadio Metropolitano empató 1 a 1 con el Elche. Es decir, ya dejó 5 puntos en el camino que, sin dudas, lo alejan de su obsesión por pelear el título con el Real Madrid y el Barcelona.

Con todo este panorama -que además se ata a lo que fue la campaña anterior en la que decepcionó tanto en el plano vernáculo con el torneo y la Copa del Rey, como en el internacional con la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes de Estados Unidos-, las críticas están a la orden del día, no solo para el Cholo, sino también para los jugadores.

Incluso para Julián Alvarez, la figura máxima del ataque del Atlético de Madrid. Por ejemplo, el diario Marca, en su edición de este domingo 24 de agosto apuntó que la Araña ”lo intenta todo, pero no le sale casi nada”. Y además, el artículo que detalla la performance de los colchoneros vs. Elche describe: ”No termina de cuajar su dupla con Sorloth”.

Y, siempre en referencia con el delantero de la Selección Argentina sentenció: ”Se mostró muy activo intentando encontrar soluciones en todas las partes del campo apareciendo hasta de mediocentro. El Atlético lo necesita en el área y no termina de encontrarlo. Tuvo varias acciones para finalizar pero se enredó con regates”.

Por su parte, el Diario AS también repartió para el nacido en Clachín: ”No estuvo bien Cardoso, tampoco Barrios, Julián jugó a ratos…”. Y a nivel general señaló: ”Es complicado destacar a algún futbolista del Atlético y así es muy difícil ganar. El equipo de Simeone no tuvo fútbol, estuvo espeso y, además, falló ocasiones claras. Total, empate”.

Julián Alvarez y los rumores de una relación con Diego Simeone que empezaría a tener grietas

En la semana, el programa español El Chiringuito, desarrolló la situación interna que se estaría viviendo en el plantel del Atlético de Madrid con Diego Simeone. Varios jugadores habrían cuestionado las decisiones del entrenador, entre ellos, Julián Alvarez, quien se mostró claramente fastidioso al momento de ser reemplazado en el debut vs. Espanyol.

