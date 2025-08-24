Es tendencia:
Dura crítica a Julián Alvarez en España por su nivel en Atlético de Madrid vs. Elche

La Araña no tuvo su mejor tarde en el empate del Atleti 1 a 1 con el Elche por la segunda fecha de LaLiga.

Julián Alvarez fue uno de los jugadores del Atlético de Madrid más críticas tras el empate 1 a 1 con el Elche.
Julián Alvarez fue uno de los jugadores del Atlético de Madrid más críticas tras el empate 1 a 1 con el Elche.

Van tan solo dos fechas de LaLiga 2025/2026 y al Atlético de Madrid de Diego Simeone ya lo invaden los problemas. Es que en su debut perdió 2 a 1 con el RCD Espanyol como visitante y en su estreno como local en el Estadio Metropolitano empató 1 a 1 con el Elche. Es decir, ya dejó 5 puntos en el camino que, sin dudas, lo alejan de su obsesión por pelear el título con el Real Madrid y el Barcelona.

Con todo este panorama -que además se ata a lo que fue la campaña anterior en la que decepcionó tanto en el plano vernáculo con el torneo y la Copa del Rey, como en el internacional con la UEFA Champions League y el Mundial de Clubes de Estados Unidos-, las críticas están a la orden del día, no solo para el Cholo, sino también para los jugadores.

Incluso para Julián Alvarez, la figura máxima del ataque del Atlético de Madrid. Por ejemplo, el diario Marca, en su edición de este domingo 24 de agosto apuntó que la Araña ”lo intenta todo, pero no le sale casi nada”. Y además, el artículo que detalla la performance de los colchoneros vs. Elche describe: ”No termina de cuajar su dupla con Sorloth”.

Y, siempre en referencia con el delantero de la Selección Argentina sentenció: ”Se mostró muy activo intentando encontrar soluciones en todas las partes del campo apareciendo hasta de mediocentro. El Atlético lo necesita en el área y no termina de encontrarlo. Tuvo varias acciones para finalizar pero se enredó con regates”.

Por su parte, el Diario AS también repartió para el nacido en Clachín: ”No estuvo bien Cardoso, tampoco Barrios, Julián jugó a ratos…”. Y a nivel general señaló: ”Es complicado destacar a algún futbolista del Atlético y así es muy difícil ganar. El equipo de Simeone no tuvo fútbol, estuvo espeso y, además, falló ocasiones claras. Total, empate”.

Julián Alvarez y los rumores de una relación con Diego Simeone que empezaría a tener grietas

En la semana, el programa español El Chiringuito, desarrolló la situación interna que se estaría viviendo en el plantel del Atlético de Madrid con Diego Simeone. Varios jugadores habrían cuestionado las decisiones del entrenador, entre ellos, Julián Alvarez, quien se mostró claramente fastidioso al momento de ser reemplazado en el debut vs. Espanyol.

La primera reacción de Simeone a su peor inicio de temporada de la historia con Atlético de Madrid: “Jodido”

La primera reacción de Simeone a su peor inicio de temporada de la historia con Atlético de Madrid: “Jodido”

Otro jugador de la Selección Argentina se acerca al Atlético de Madrid

Otro jugador de la Selección Argentina se acerca al Atlético de Madrid

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

