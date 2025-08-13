El Atlético de Madrid de Julián Alvarez y el Inter de Lautaro Martínez pelean por el mismo refuerzo

El mercado de pases del fútbol europeo sigue al rojo vivo. Hasta el primero de septiembre, las principales ligas europeas (Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, LaLiga de España, Bundesliga de Alemania y Ligue 1 de Francia) se mantienen alertas a los movimientos que pueden realizar sus clubes.

Tales son los casos del Atlético de Madrid y del Inter de Milán que buscan retirarse del proceso de negociaciones con el mismo futbolista. Se trata de Jadon Sancho, cuya ficha pertenece al Manchester United, pero que el último tiempo estuvo ligado, a préstamo, al Chelsea (incluso, en la temporada 2023/2024 fue cedido al Borussia Dortmund, con el que llegó a la Final de la Champions League).

Resulta que Ruben Amorim, el entrenador de los Diablos Rojos (el mismo que está enfrentado con Alejandro Garnacho), ya advirtió al entorno del futbolista que no lo tendrá en cuenta en su esquema para la campaña 2025/2026, por lo que las autoridades de la institución están buscando la mejor opción para volver a cederlo o venderlo.

Ahí es en donde entran en esta historia el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, quienes, según medios como bein Sports, están negociando con el elenco del Old Trafford por una suma entre los 15 y los 20 millones de euros, en pos de acoplar al inglés a Julián Alvarez o a Lautaro Martínez. No obstante, no son los únicos pretendientes. Juventus, Roma y Borussia Dortmund, también asoman como interesados.

Los refuerzos del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid es uno de los equipos europeos que más gastó en refuerzos en el actual mercado de pases. Se ubica sexto en este ranking gracias a la impresionante cifra de 175 millones de euros, por las incorporaciones de: Alex Baena, Matteo Ruggeri, Thiago Almada, Johnny Cardoso, Marc Pubill, Dávid Hancko y Giacomo Raspadori.

Los refuerzos del Inter de Milán

En el caso del Inter de Milán, la inversión en el proceso previo al inicio de la temporada 2025/2026 fue bastante menor -por lo menos hasta el momento- de la que realizó el conjunto español. Llegó a los 66 millones de euros por los traspasos de: Luis Henrique, Ange-Yoan Bonny, Petar Sucic y Nicola Zalewski.

Publicidad

Publicidad

ver también Estalla la interna entre un referente de la Selección de España y la RFEF a meses de la Finalissima