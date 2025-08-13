Estalla la interna entre un referente de la Selección de España y la RFEF a meses de la Finalissima

¿Se imaginan al Dibu Martínez apuntando que la AFA le falta el respeto a los hinchas? Sería un escándalo total, ¿no? Bueno, eso fue lo que pasó en España este miércoles 13 de agosto, a raíz del plan que la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga están llevando a cabo para trasladar un partido del campeonato de la primera división a los Estados Unidos.

Todo forma parte de un proyecto que tienen entre sus manos las autoridades de los organismos descritos para intentar aumentar el interés del fútbol español fuera de Europa. Por eso esta posibilidad sin precedentes de que el Villarreal vs. Barcelona, correspondiente a la fecha 17, se dispute en el Hard Rock Stadium de la ciudad de Miami el próximo 20 de diciembre.

Al respecto, Unai Simón fue categórico. El arquero de la Selección de España (en definitiva, a pocos meses de que se logre desenvolver la tan ansiada Finalissima) no dudó en criticar a la cúpula dirigencial de la RFEF por su idea de transportar el duelo entre el Submarino Amarillo y el Blaugrana fuera de la Península Ibérica.

“El fútbol forma parte de los aficionados, los socios, la gente que nos ha llevado hasta donde estamos. Si no fuese por ellos, el fútbol no existiría. Si le tocase al Athletic ir a Miami… no lo veo factible”, dijo en primera instancia el guardameta que desde su debut en el 2020 ya acumula 49 presencias en el elenco nacional, periodo en el que recolectó la Liga de las Naciones de la UEFA 2023 y la Eurocopa 2024.

En ese mismo sentido, Unai Simón, en conferencia de prensa, amplió: ”Aunque se pague entrada, viaje… Hay mucho aficionados que no pueden hacer ese desplazamiento. Gente que viene con el bastón a San Mamés. Es una jornada perdida, que están dejando de ver a su equipo. Una falta de respeto a los aficionados. Me parecería mal en el Athletic y en otro sitio”.

Real Madrid manifestó su rechazo al proyecto de la RFEF y LaLiga mediante un comunicado

”El Real Madrid C.F. quiere manifestar a sus socios, simpatizantes y aficionados al fútbol en general su más firme rechazo a la propuesta de disputar fuera de España el encuentro correspondiente a la jornada 17 del Campeonato Nacional de Liga de Primera División entre el Villarreal C. F. y el F. C. Barcelona”, fueron las primeras líneas del comunicado que publicó la Casa Blanca en su sitio web en la tarde del 12 de agosto.

Y agregó: ”La medida, impulsada sin información ni consulta previa a los clubes participantes en dicha competición, vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes”.

