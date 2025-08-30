El aviso de Hansi Flick a Chelsea y Manchester United, que se disputan al mismo jugador del Barcelona: “Es un gran negocio”

Quedó claro que en el armado del plantel para la temporada 2025/2026 que está recién iniciada, Barcelona eligió conservar y potenciar por sobre incorporar. Los arribos de Marcus Rashford a préstamo y Joan García para hacerse cargo del arco, además del juvenil Roony Bardghji, hablan de un muy discreto mercado de pases culé en relación con el de otras potencias europeas a las que deberá hacer frente en Champions League, al igual que con sus dos principales competidores en LaLiga: Real Madrid y Atlético de Madrid.

Esa decisión conlleva también la de ya no desprenderse de ningún futbolista con el que Hansi Flick tenga intenciones de contar, algo que sobre el cierre del mercado corrió serios riesgos a causa de los ofrecimientos multimillonarios que tanto Manchester United como Chelsea hicieron por Fermín López, mediocampista que fue titular en el estreno liguero ante Mallorca.

El hecho de que no sumara ni un solo minuto por la segunda fecha ante Levante hizo sospechar que en Barcelona habían decidido venderlo, pues el ingreso de una suma semejante de dinero garantizaría la tranquilidad de saber que no habrá inconvenientes como los del pasado reciente a la hora de cumplir con las normativas del Fair Play financiero.

Sin embargo, el propio Flick se encargó de llevar claridad sobre la situación del Fermín en la conferencia de prensa que brindó este sábado, previo a su visita de este domingo al Rayo Vallecano, por la tercera fecha de LaLiga. “De momento, está aquí. Hablé con él, por supuesto, y estoy convencido de que seguirá. No sé qué pasará. Estaré muy contento cuando finalice el mercado”, señaló.

Fermín ya mantuvo una charla con Flick sobre su futuro. (Foto de Getty).

Y al ser consultado sobre esa conversación entre ambos, agregó: “Le dije mi opinión, que se quedará entre él y yo. Entiendo que pueda haber dudas, el fútbol es un gran negocio. Estoy centrado en el equipo y estoy muy contento de que Fermín juegue con nosotros. Es muy importante para nosotros, tiene un estilo de juego muy diferente. Puede ayudar mucho al equipo“.

Publicidad

Publicidad

Según Fabrizio Romano, Chelsea hizo llegar una oferta de 50 millones de euros para hacerse del fichaje de Fermín sobre el cierre del mercado, mientras que Manchester United tenía preparada una oferta superadora, de 70 millones, que sin embargo no se reportó que hubiese llegado al club culé.

“Él sabe que queremos que se quede. En el comienzo de la semana quizás fue diferente. En los últimos días ha estado más centrado. Lo he visto normal. Para mí, está afrontando bien la situación”, remarcó el entrenador sobre la situación del mediocampista dentro del plantel.

Su malestar por la extensión del mercado

Hansi Flick se mostró en desacuerdo con que el cierre del mercado de pases esté previsto cuando en LaLiga de España ya se habrán disputado tres jornadas de la temporada 2025/2026, aunque se resignó ante eventos que sabe que no puede controlar. “Son cosas de la indústria del fútbol que no puedo cambiar. Solo quedan dos días, el final ya está aquí”, dijo.

Publicidad