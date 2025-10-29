Franco Mastantuono pasó de ser titular a jugar los últimos 6 minutos frente a Juventus y a ni siquiera participar del Clásico de España que el último domingo 26 de octubre el Real Madrid le ganó 2 a 1 al Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu (con goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham para los locales y de Fermín López para la visita).

Por lo visto, no es más que una decisión de Xabi Alonso dentro de un proceso en el que el futbolista de apenas 18 años se está adaptando a un presente absolutamente diferente al que estaba acostumbrado (lleva menos de 3 meses desde su arribo a la capital española). Porque no solo que tiene que aclimatarse al club más importante del mundo, sino que, al mismo tiempo, debe habituarse a una vida a más de 10 mil kilómetros de distancia de su Azul natal.

No obstante, en España no todos parecen comprender esta situación que, por cierto, se dio de la misma manera con jugadores como Vinícius Júnior o Arda Guler, que en sus primeros meses en la Casa Blanca, lógicamente, les costó poder hacer pie y que hoy son piezas claves dentro de un equipo que tiene como objetivo principal ganar la Champions League.

En ese contexto, Diario AS planteó la consigna a los hinchas a raíz de la actualidad de Franco Mastantuono. La opinión más llamativa, y que el medio citado utilizó para titular la publicación, fue la que pidió por jugadores del elenco filial del Real Madrid que milita en Primera Federación RFEF, la tercera categoría del sistema de ligas del fútbol español, en lugar del extremo derecho de la Selección Argentina.

”No tiene nivel para el primer equipo. ¿Cuántos Mastantuonos hay en el Castilla?”, fue lo que, en teoría, expresó uno de los aficionados del Real Madrid. Y en esa misma línea, también recibieron otros mensajes que atacaron directamente al argentino.

Más críticas para Franco Mastantuono

”Creo que se le valoró más de la cuenta cuando se fichó. Todavía no marca la diferencia con otros compañeros en esa misma demarcación”.

”Por delante hay jugadores mejores: Rodrygo, Brahim... Quiera o no, ese jugador está muy lejos del primer equipo.”

”Le queda grande el Madrid”.

“No es un jugador ni siquiera para el Madrid, quizás para el Getafe”.

”¿Qué aporta Mastantuono? No tiene desequilibrio, no hace un buen primer control, aún no ha dado ni una sola asistencia, no se asocia bien todavía (esto mejorará), y no ha mostrado aún su disparo con la pierna izquierda. El gol lo mete con la derecha y puede ir dentro, pero podría haber ido a la tercera gradería. Trabajo, dicen… no sé, creo que eso lo aporta cualquiera, y ni siquiera es fuerte físicamente. Hemos tenido en esa banda a jugadores como Figo, Bale, James o Asensio. Creo que, si comparas con cualquiera de ellos, no da ni para que caliente en los partidos”.

Algunos respaldaron al joven futbolista del Real Madrid

Si bien fueron los menos, el Diario AS también publicó algunos comentarios de aficionados que comprenden los altibajos de Franco Mastantuono.

”Porque el chaval tiene 18 años, ha cambiado de país, de club y de estilo de fútbol. Para hacerse necesita jugar, pero no necesariamente los partidos grandes. Xabi lo está haciendo con cabeza, dándole minutos contra equipos más asequibles y protegiéndolo frente a rivales de mayor calidad. Os estáis olvidando de que el chaval lleva dos meses en el Madrid.”

”Dos partidos como suplente y ya lo queremos vender… Cuando ha jugado, ha cumplido, pese a ser recién llegado a un país y a una liga nueva. Tiene 18 años, un gran potencial, carácter, una zurda privilegiada… Solo necesita paciencia, tiempo y confianza. Lo va a petar”.

