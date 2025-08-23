El Diablito Echeverri debutó en Bayer Leverkusen, sorprendió a su DT y lo llenó de elogios: “Algo cambia cuando entra”

El camino de Claudio Echeverri por Alemania puso primera. A tan solo dos días de haber sido presentado, el Diablito debutó oficialmente con la camiseta del Bayer Leverkusen en la derrota 2-1 ante el Hoffenheim y, pese a disputar apenas 11 minutos, logró impresionar a su entrenador, Eric Ten Hag, quien no dudó en llenarlo de elogios en conferencia de prensa.

El técnico neerlandés destacó la energía y el cambio de ritmo que generó el ex River con su ingreso. “Se nota que algo cambia cuando entra, que adquiere dinamismo”, subrayó, remarcando que la presencia del juvenil argentino puede aportarle una nueva cara al ataque del conjunto alemán.

Más allá de la buena impresión, el entrenador pidió cautela respecto a su evolución. “En los últimos seis meses, Claudio no pudo tener demasiados minutos, ahora necesita mejorar su estado físico. Pero eso puede pasar muy rápido si entrena regularmente con nosotros. Y luego tenemos que trabajar duro todos los días”, señaló, dejando en claro que lo irán llevando de a poco para evitar riesgos.

Vale recordar que el mediapunta de 19 años, cedido por Manchester City por una temporada sin opción de compra, apenas había jugado tres partidos oficiales en el último semestre. Por eso, durante las próximas semanas, su prioridad será recuperar ritmo de competencia.

El Diablito Echeverri jugará toda la temporada a préstamo en Bayer Leverkusen (Prensa Bayer Leverkusen).

Cómo fue el debut de Echeverri en Alemania

La presentación del Diablito e produjo a solo dos días de haber sido presentado como refuerzo. El miércoles arribó a Alemania, el jueves fue oficializado y el sábado ya estaba en cancha, con la ‘9’ en la espalda, ingresando en lugar de Ibrahim Massa con la intención de revolucionar la ofensiva. Durante su breve participación completó cinco pases correctos y ensayó tres gambetas, mostrando movilidad.

El próximo desafío del Leverkusen será el sábado 30 de agosto ante Werder Bremen, por la segunda fecha de la Bundesliga. Allí podría volver a sumar minutos y empezar a ganar protagonismo en un equipo que confía en que Echeverri recupere su mejor versión para transformarse en una pieza clave de la temporada.

