La decisión de la Leagues Cup con Mascherano tras su expulsión en Inter Miami vs. Tigres: “Ofensivo y abusivo”

Javier Mascherano quedó en el centro de la polémica con su expulsión en el partido de cuartos de final de la Leagues Cup en el que Inter Miami se impuso como local 2-1 a los Tigres de la UANL, especialmente por la posición que asumió en un sector de la tribuna muy cercano a su banco de suplentes, desde donde pudo seguir dando indicaciones tanto a los demás integrantes de su cuerpo técnico como a sus futbolistas.

El entrenador se excusó diciendo que la organización no hacía ningún tipo de especificación sobre el lugar fuera del campo en el que hubiese tenido que ubicarse y que de no haber estado permitido ocupar el sitio que ocupó se lo hubiesen hecho saber pidiéndole que se retirara.

En medio de esa polémica, la Leagues Cup dio a conocer el peso de la sanción que recaerá sobre Mascherano por esa expulsión: un partido de suspensión, que lo obligará a perderse la posibilidad de bajar al terreno de juego en la semifinal, y una multa económica que cuyo monto no se hizo público pero según avanzó el periodista José Armando Rodríguez ya fue comunicado tanto al club como al DT.

Rodríguez también refirió a que el informe arbitral en el que se basó la sanción de la Leagues Cup al DT de Inter Miami hizo referencia a la utilización de “lenguaje ofensivo y abusivo” hacia los árbitros del encuentro.

Mascherano no podrá bajar al banco de suplentes en la semifinal de la Leagues Cup ante Orlando.

¿Qué dijo Mascherano?

Consultado sobre las causas de su expulsión, Mascherano reconoció haberse dirigido con vehemencia a los árbitros, pero negó haber propinado cualquier tipo de insulto. “Hubo una discusión al final de la primera parte, porque el árbitro había dado cuatro minutos añadidos y se jugaron seis. Discutí con el cuarto árbitro. No lo insulté, pero sí lo discutí con bastante vehemencia”, dijo.

Y agregó: “Entré al vestuario y me dijeron ‘tené cuidado porque el árbitro te puede amonestar o expulsar. Después del entretiempo volví al banco, me senté y vino el árbitro a sacarme la tarjeta roja”.