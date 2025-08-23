Es tendencia:
logotipo del encabezado
Inter Miami

La decisión de la Leagues Cup con Mascherano tras su expulsión en Inter Miami vs. Tigres: “Ofensivo y abusivo”

El DT recibió castigo disciplinario y económico de parte de la organización.

Por Juan Ignacio Portiglia

El DT se fue expulsado por los cuartos de final de la Leagues Cup.
© Getty ImagesEl DT se fue expulsado por los cuartos de final de la Leagues Cup.

Javier Mascherano quedó en el centro de la polémica con su expulsión en el partido de cuartos de final de la Leagues Cup en el que Inter Miami se impuso como local 2-1 a los Tigres de la UANL, especialmente por la posición que asumió en un sector de la tribuna muy cercano a su banco de suplentes, desde donde pudo seguir dando indicaciones tanto a los demás integrantes de su cuerpo técnico como a sus futbolistas.

El entrenador se excusó diciendo que la organización no hacía ningún tipo de especificación sobre el lugar fuera del campo en el que hubiese tenido que ubicarse y que de no haber estado permitido ocupar el sitio que ocupó se lo hubiesen hecho saber pidiéndole que se retirara.

En medio de esa polémica, la Leagues Cup dio a conocer el peso de la sanción que recaerá sobre Mascherano por esa expulsión: un partido de suspensión, que lo obligará a perderse la posibilidad de bajar al terreno de juego en la semifinal, y una multa económica que cuyo monto no se hizo público pero según avanzó el periodista José Armando Rodríguez ya fue comunicado tanto al club como al DT.

Rodríguez también refirió a que el informe arbitral en el que se basó la sanción de la Leagues Cup al DT de Inter Miami hizo referencia a la utilización de “lenguaje ofensivo y abusivo” hacia los árbitros del encuentro.

Mascherano no podrá bajar al banco de suplentes en la semifinal de la Leagues Cup ante Orlando.

Mascherano no podrá bajar al banco de suplentes en la semifinal de la Leagues Cup ante Orlando.

¿Qué dijo Mascherano?

Consultado sobre las causas de su expulsión, Mascherano reconoció haberse dirigido con vehemencia a los árbitros, pero negó haber propinado cualquier tipo de insulto. “Hubo una discusión al final de la primera parte, porque el árbitro había dado cuatro minutos añadidos y se jugaron seis. Discutí con el cuarto árbitro. No lo insulté, pero sí lo discutí con bastante vehemencia”, dijo.

Publicidad

Y agregó: “Entré al vestuario y me dijeron ‘tené cuidado porque el árbitro te puede amonestar o expulsar. Después del entretiempo volví al banco, me senté y vino el árbitro a sacarme la tarjeta roja”.

El picante cruce de Javier Mascherano por su actitud tras ser expulsado con Inter Miami: “Pagaré las consecuencias”

ver también

El picante cruce de Javier Mascherano por su actitud tras ser expulsado con Inter Miami: “Pagaré las consecuencias”

juan ignacio portiglia
Juan Ignacio Portiglia

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Las acusaciones de Conmebol a Independiente y U de Chile tras los descargos por la barbarie en Copa Sudamericana

jpasman
toti pasman

"River pasó a lo Boca y los hinchas se dieron cuenta que los penales tienen un lindo gusto"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

Lee también
El picante cruce de Javier Mascherano por su actitud tras ser expulsado con Inter Miami: “Pagaré las consecuencias”
Fútbol Internacional

El picante cruce de Javier Mascherano por su actitud tras ser expulsado con Inter Miami: “Pagaré las consecuencias”

Tras ser goleado en el clásico vs. Orlando, Mascherano confirmó la vuelta de Messi en el Inter Miami
MLS

Tras ser goleado en el clásico vs. Orlando, Mascherano confirmó la vuelta de Messi en el Inter Miami

A un día del clásico entre Inter Miami y Orlando City, Mascherano dijó cómo evoluciona Messi de su lesión
Lionel Messi

A un día del clásico entre Inter Miami y Orlando City, Mascherano dijó cómo evoluciona Messi de su lesión

Emoción, dedicatoria y promesa de Di María tras el golazo que le dio a Rosario Central el clásico ante Newell’s: “El destino es así”
Fútbol Argentino

Emoción, dedicatoria y promesa de Di María tras el golazo que le dio a Rosario Central el clásico ante Newell’s: “El destino es así”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo