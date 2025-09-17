Es tendencia:
logotipo del encabezado
PREMIER LEAGUE

El discurso de 30 segundos con el que Garnacho explicó por qué se fue de Manchester United a Chelsea: “Me va a venir muy bien”

Tras su debut en Champions League, el Bichito explicó el porqué de su decisión en el mercado de pases.

Por Agustín Vetere

Alejandro Garnacho, jugador de Chelsea.
© GettyAlejandro Garnacho, jugador de Chelsea.

La novela quedó atrás. Aunque el mercado de pases fue extenso para Alejandro Garnacho, el delantero de la Selección Argentina encontró el desenlace que esperaba. Manchester United lo invitó a buscarse otro equipo y el Bichito recaló en Chelsea, el equipo que tenía entre ceja y ceja.

Aunque varios otros clubes se interesaron en el extremo, Garnacho siempre fue claro y puso a los Blues como prioridad. Ahora, llegó su turno de demostrar y, a menos de un año del Mundial 2026, intentar ganarse un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni.

En ese contexto, Garnacho ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta del combinado londinense. Por Premier League, el fin de semana, el argentino disputó el tramo final en lo que fue empate por 2-2 ante Brentford como visitante.

Pero su adaptación a Chelsea no para. Este miércoles sumó aún más rodaje en el duelo ante Bayern Múnich por la Fase de Liga de la Champions League. Aunque los bávaros se impusieron por 3-1, el nacido en Madrid no evitó destacar lo positivo de su ingreso en el complemento.

“Creo que es un buen club para poder seguir creciendo. La forma de jugar me va a venir muy bien a mi también y espero poder crecer en ese club”, comenzó Garnacho ante el micrófono de ESPN sobre la decisión de vestir los colores de Chelsea.

Y se extendió sobre cómo espera que sea su adaptación al equipo de Enzo Maresca: “Es verdad que no tuve pretemporada, vine hace dos semanas. Poco a poco, con entrenamiento todos los días, ir intentando ganar más ritmo y, poco a poco, poder jugar más minutos”.

Publicidad
Tweet placeholder

Los números de Garnacho en Manchester United

En el comienzo de su etapa en Chelsea, el campeón de la Copa América en 2024 dejó atrás unos buenos primeros años como profesional. En Manchester United, Garnacho disputó un total de 136 compromisos entre todas las competencias. Anotó en 25 oportunidades y repartió 19 asistencias. En cuanto a títulos, sumó una Copa de la Liga y una FA Cup.

Con la presencia de Axel Kicillof, la AFA presentó el master plan de obra para modificar la localía de la Selección Argentina

ver también

Con la presencia de Axel Kicillof, la AFA presentó el master plan de obra para modificar la localía de la Selección Argentina

Los hinchas de Chelsea destrozaron a Enzo Fernández por su nivel ante Bayern Múnich: “Holgazán”

ver también

Los hinchas de Chelsea destrozaron a Enzo Fernández por su nivel ante Bayern Múnich: “Holgazán”

agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

Acefalia confirmada en San Lorenzo: Marcelo Moretti y un anticipado llamado a elecciones

jpasman
toti pasman

Si Russo se da cuenta que no puede darle a Boca lo que necesita, que dé un paso al costado

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Los hinchas de Chelsea destrozaron a Enzo Fernández por su nivel: "Holgazán"
Champions League

Los hinchas de Chelsea destrozaron a Enzo Fernández por su nivel: "Holgazán"

Por qué silbaron a Marc Cucurella en Bayern Múnich vs. Chelsea en la Champions League 2025-2026
Champions League

Por qué silbaron a Marc Cucurella en Bayern Múnich vs. Chelsea en la Champions League 2025-2026

Alerta para Gallardo y River: Chelsea y Corinthians, los únicos dos que le ganaron a Palmeiras en los últimos tres meses
River Plate

Alerta para Gallardo y River: Chelsea y Corinthians, los únicos dos que le ganaron a Palmeiras en los últimos tres meses

Los mejores memes del duelo entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores
Copa Libertadores

Los mejores memes del duelo entre River y Palmeiras por la Copa Libertadores

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo