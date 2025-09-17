El discurso de 30 segundos con el que Garnacho explicó por qué se fue de Manchester United a Chelsea: “Me va a venir muy bien”

La novela quedó atrás. Aunque el mercado de pases fue extenso para Alejandro Garnacho, el delantero de la Selección Argentina encontró el desenlace que esperaba. Manchester United lo invitó a buscarse otro equipo y el Bichito recaló en Chelsea, el equipo que tenía entre ceja y ceja.

Aunque varios otros clubes se interesaron en el extremo, Garnacho siempre fue claro y puso a los Blues como prioridad. Ahora, llegó su turno de demostrar y, a menos de un año del Mundial 2026, intentar ganarse un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni.

En ese contexto, Garnacho ya tuvo sus primeros minutos con la camiseta del combinado londinense. Por Premier League, el fin de semana, el argentino disputó el tramo final en lo que fue empate por 2-2 ante Brentford como visitante.

Pero su adaptación a Chelsea no para. Este miércoles sumó aún más rodaje en el duelo ante Bayern Múnich por la Fase de Liga de la Champions League. Aunque los bávaros se impusieron por 3-1, el nacido en Madrid no evitó destacar lo positivo de su ingreso en el complemento.

“Creo que es un buen club para poder seguir creciendo. La forma de jugar me va a venir muy bien a mi también y espero poder crecer en ese club”, comenzó Garnacho ante el micrófono de ESPN sobre la decisión de vestir los colores de Chelsea.

Y se extendió sobre cómo espera que sea su adaptación al equipo de Enzo Maresca: “Es verdad que no tuve pretemporada, vine hace dos semanas. Poco a poco, con entrenamiento todos los días, ir intentando ganar más ritmo y, poco a poco, poder jugar más minutos”.

Los números de Garnacho en Manchester United

En el comienzo de su etapa en Chelsea, el campeón de la Copa América en 2024 dejó atrás unos buenos primeros años como profesional. En Manchester United, Garnacho disputó un total de 136 compromisos entre todas las competencias. Anotó en 25 oportunidades y repartió 19 asistencias. En cuanto a títulos, sumó una Copa de la Liga y una FA Cup.

