Chelsea

Los hinchas de Chelsea destrozaron a Enzo Fernández por su nivel ante Bayern Múnich: “Holgazán”

No fue buena la actuación del argentino, quien recibió muchísimas críticas en las redes sociales.

Por Julián Mazzara

Enzo Fernández, mediocampista de Chelsea.
© Getty ImagesEnzo Fernández, mediocampista de Chelsea.

El debut de Chelsea en la Champions League 2025-2026 no fue el mejor, ya que perdió en Alemania ante Bayern Múnich. A pesar de que los comandados por Enzo Maresca venían de coronarse en el Mundial de Clubes, no tuvo una buena actuación y lo pagó muy caro.

A pesar de que el entrenador italiano de 45 años contó con la gran mayoría de sus figuras, como son los casos de Cole Palmer, Enzo Fernández, João Pedro, Moisés Caicedo y Pedro Neto, no lograron imponer su juego. Pero los hinchas, por medio de las redes sociales, se encargaron de cuestionar por completo el desempeño del mediocampista argentino.

Durante el complemento, cuando restaban 8 minutos para cumplir con el tiempo reglamentario, Maresca realizó la tercera variante y mandó a la cancha al brasileño Estêvão Willian en lugar del ex River y Benfica. A partir de allí, los comentarios de los fanáticos se magnificaron y cuestionaron al argentino.

“Estevao hizo más que ese gordo y holgazán de Enzo Fernández”; “Enzo Fernández es una gran decepción y una vergüenza. Espero que el Real Madrid lo quiera de verdad”; “Enzo Fernández no tiene piernas para cubrir terreno”; “Quizás Enzo Fernández también necesite recortar banca”; y “Sinceramente, ya es hora de admitir que Enzo Fernández es una mierda”, fueron algunos de las tantas críticas que recibió el campeón del mundo y de América con la Selección Argentina.

Los comentarios contra Enzo Fernández

Las estadísticas de Enzo Fernández vs. Bayern Múnich

  • Minutos jugados: 81′
  • Goles: 0
  • Goles esperados (xG): 0.14
  • Asistencias: 0
  • Asistencias Esperadas (xA): 0.01
  • Toques: 33
  • Pases precisos: 16/20 (80%)
  • Pases clave: 0
  • Centros (acertados): 2 (0)
  • Pases largos (acertados): 2 (0)
  • Tiros a puerta: 0
  • Tiros fuera: 0
  • Disparos bloqueados: 1
  • Regates intentados (completados): 1 (1)
  • Ocasiones claras falladas: 1
  • Duelos en el suelo (ganados): 4 (3)
  • Duelos aéreos (ganados): 1 (1)
  • Posesión perdida: 9
  • Faltas: 0
  • Faltas recibidas: 2
  • Despejes: 0
  • Tiros bloqueados: 0
  • Intercepciones: 0
  • Total de entradas: 0
  • Regateado: 0
