Hace tiempo que Claudio Tapia viene negociando con Axel Kicillof, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, para modificar la localía de los partidos que afronte la Selección Argentina. La idea es poder llevar los encuentros del equipo liderado por Lionel Scaloni a la ciudad de La Plata y que el recinto sea el Estadio Único Diego Armando Maradona.

Las reuniones entre los dirigentes datan desde hace varios meses, y durante las últimas horas hubo una reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, donde todos los presidentes de los clubes participaron del cónclave.

Finalizada la tradicional lectura del orden del día, se presentó el video con el master plan de obras destinadas al recinto ubicado en la intersección de las avenidas 25 y 32, en la ciudad de las diagonales. Las mismas tendrán cuatro puntos claves: el campo de juego, el techo, la iluminación y las infraestructuras interiores y conectividad.

Con estas primeras obras, a corto plazo, se buscará tener operativo este escenario a finales de marzo de 2026. A raíz de ello, Tapia destacó la importancia de “poder tener este espacio para convertirlo en la casa, no solo de todas nuestras selecciones, sino también, de todo el fútbol argentino y poder ponerlo al servicio de todos”. Además, exclamó: “Me pone muy contento en lo personal que volvamos a recuperar otro estadio para todo el fútbol del país“.

En la misma sintonía, Kicillof sostuvo que “era importante esta reunión para darle el impulso definitivo”, y añadió que “el Estadio Único es un símbolo de la ciudad y nada mejor que poder darle el espacio a la AFA y a todas las selecciones para que esta sea su casa por mucho tiempo”.

Estadio Único de La Plata. (Prensa AFA)

El presente del Estadio Ciudad de La Plata – Diego Armando Maradona

Actualmente, el estadio cuenta con una capacidad para 53 mil espectadores y fue escenario de grandes eventos musicales, como el regreso de Los Piojos y recitales de La Renga. La última vez que abrió sus puertas fue para organizar el Festival de la cerveza, celebrado en mayo.

En cambio, su relación con el fútbol se encuentra un tanto oxidada. No acoge un partido desde mediados de 2023, cuando ofició de sede para el Mundial Sub 20 realizado en el país. Sin embargo, la idea es que esta extensa inactividad empiece a revertirse durante los próximos meses.