El elogio de una estrella del fútbol mundial para el Diablito Echeverri: ”Tengo muchas ganas de verlo”

Claudio Echeverri volverá de la convocatoria de la Selección Argentina con la tarea de hacer su aporte para remontar el mal momento del Bayer Leverkusen en el inicio de la Bundesliga. De hecho, la derrota con el Hoffenheim y el empate con el Werder Bremen provocaron -entre otras cuestiones internas- la salida de Erik ten Hag.

De hecho, cuando regrese el Diablito -junto a Exequiel Palacios-, lo primero que tendrá que hacer es presentarse con su nuevo entrenador, el danés Kasper Hjulmand, quien fue presentado en la jornada de este lunes 8 de septiembre, en definitiva, el encargado de tomar las riendas del equipo desde el próximo compromiso que será contra el Eintracht Frankfurt este viernes.

Al respecto, el que opinó del momento del Bayer Leverkusen y de paso ponderó a Claudio Echeverri fue Jurgen Klinsmann. La estrella de la Selección de Alemania hizo su exposición en un evento organizado por la Bundesliga y comentó: “Tengo muchas ganas de ver a Echeverri. Jugó apenas 45 minutos en el Mundial de Clubes con el Manchester City y estamos entusiasmados, aunque tendrá una temporada muy difícil porque su equipo perdió muchos jugadores”.

En ese mismo sentido, la también gloria del Bayer Munich, admitió que el equipo de Vincent Kompany es el favorito a quedarse con la liga alemana, por lo que planteó que el Leverkusen apunte a objetivos tangibles: ”Es un plantel que sufrió muchas bajas, incluida la de su entrenador, Xabi Alonso. Sería una sorpresa porque el gran candidato es el Bayern Múnich. Creo que un objetivo más realista es apuntar a terminar entre los cuatro primeros”.

Jurgen Klinsmann compartió su mirada sobre Lautaro Martínez y Julián Alvarez

Entre otros temas, el exdelantero analizó las características de Lautaro Martínez y Julián Alvarez: “Me gusta ver y analizar a los delanteros porque yo jugué en esa posición. Harry Kane tiene su estilo, Lautaro tiene su estilo y Julián lo mismo. Tuve la suerte de ver a muchos de ellos en el Mundial de Clubes y disfruté de ver sus movimientos, cómo se brindan para sus equipos y, obviamente, cómo tratan de sacar diferencia marcando goles. Quieren marcar en todos los partidos. Eso es lo que también hace tan especial a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo: tienen un hambre extraordinaria y nunca se cansan de hacer goles”.

Asimismo, decidió a su favorito entre los atacantes de la Selección Argentina: “Juegan en diferentes ligas y creo que lo están haciendo muy bien. Obviamente, soy fan de Lautaro porque juega para mi ex equipo (pasó por el Inter de Milán entre 1989 y 1992), por eso me quedo con él”.

