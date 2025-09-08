Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández ya tienen nuevo DT en el Bayer Leverkusen

Este lunes se acabó el misterio para Exequiel Palacios, Claudio Echeverri y Equi Fernández. Luego del sorpresivo despido de Erik ten Hag tras tan solo tres partidos dirigidos (una victoria en la Copa de Alemania y una derrota y un empate en las dos primeras jornadas de la Bundesliga), el Bayer Leverkusen anunció su nuevo entrenador.

Se trata de Kasper Hjulmand, danés de 53 años, que tomará las riendas del equipo ya en esta semana para preparar el compromisos de la tercera jornada de la liga de la primera división de Alemania contra el Eintracht Frankfurt, este viernes 12 de septiembre en el BayArena.

Hjulmand volverá a dirigir después de más de un año, dado que su último encuentro en el banco fue, justamente, frente a la Selección de Alemania como estratega del combinado de Dinamarca, por los Octavos de Final de la Euro 2024, duelo que acabó con victoria del elenco teutón por 2 a 0.

Por cierto, Kasper Hjulmand ya tuvo su paso por la Bundesliga en la temporada 2014/2015, cuando estuvo al mando del Maguncia 05, en lo que fue su única experiencia fuera de Dinamarca, puesto que, además del equipo nacional, entrenó al Lyngby (2006 – 2008) y al FC Nordsjælland (2011 – 2014 y 2016 – 2019).

Asimismo, vale aclarar que será la primera experiencia en la UEFA Champions League, competencia en la que el Bayer Leverkusen debutará como visitante el próximo jueves 18 de septiembre contra el Copenhague y en la que también enfrentará a Benfica, Manchester City y Olympiacos fuera de casa y al PSV, PSG, Newcastle y Villarreal como local.

Exequiel Palacios y Claudio Echeverri se sumarán el jueves a las prácticas del Bayer Leverkusen

Exequiel Palacios y Claudio Echeverri están todavía afectados a la Selección Argentina. Ambos formarán parte de las opciones con las que Lionel Scaloni encarará el duelo contra Ecuador en el Estadio Monumental de Guayaquil este martes 9 de septiembre (una de la mañana del miércoles 10 en Europa) por la última fecha de las Eliminatorias Conmebol.

Por lo tanto, recién podrá conocer a su nuevo entrenador el jueves, a tan solo 24 horas del compromiso con el Eintracht Frankfurt. Caso contrario es el de Equi Fernández que se quedó en Alemania y que podría tener su debut en la Bundesliga este viernes.

