El error de Dibu Martínez en el gol de Everton que alejó al Aston Villa de Arsenal

Aston Villa no logró sacar provecho en Villa Park del empate que el líder Arsenal había cedido en su visita al Nottingham, dándole la oportunidad de recortar a solo cuatro puntos la diferencia. Por el contrario, la derrota que sufrió este domingo 1-0 ante Everton permitió que los Gunners terminen la jornada 22 de la Premier League con un punto más de ventaja.

En un partido de mucha paridad, un error de Emiliano Martínez provocó el gol con el que Thierno Barry puso en ventaja a la visita en su visita, atentando contra las aspiraciones del equipo de Unai Emery de acercarse a esa primera posición y despegarse a su vez de Manchester City, el otro escolta que venía de perder el Derbi ante el United.

Se trató, en realidad, de una sucesión de fallos en el equipo local, que en la élite del fútbol europeo normalmente se pagan caro. Pau Torres no logró controlar una pelota en la salida y la dejó suelta para que McNeil ensayara un remate desde el borde del área. Dibu voló y quiso atenazar en lugar de despejarla hacia un costado, pero la dejó suelta y servida a la aparición del delantero francés, que terminó definiendo por encima del cuerpo del arquero de la Selección Argentina.

Aunque Aston Villa había sido superior en la primera mitad, ya había mostrado un desacople defensivo en un centro que cayó al área y O’Brien cabeceó al gol ante la pasividad de la defensa y un Emiliano Martínez que no salió, pero el tanto fue invalidado por posición fuera de juego.

Otra jugada desafortunada que afectó a Los Villanos fue la que derivó en la lesión de su capitán John McGinn, quien debió dejar la cancha a los 18 minutos y dejar su lugar a Evann Guessand.

¿Cuándo vuelve a jugar Aston Villa?

El próximo partido de Aston Villa será el jueves 22 de enero, visitando al Fenerbahce turco por la fase de liga de la Europa League. Ya el domingo 25 buscará recomponer su imagen en la Premier League en una visita de riesgo ante Newcastle.