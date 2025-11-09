El ex jugador de Real Madrid que criticó sin piedad a Lamine Yamal: “No tiene ni alma ni esencia”

En medio del frenesí mediático que rodea a Lamine Yamal, la estrella de Barcelona y figura del mundo del fútbol, una voz autorizada de la vereda de en frente, lanzó una crítica devastadora que, en cierto punto, trasciende el análisis futbolístico. Se trata de Iván Zamorano, histórico delantero chileno identificado con Real Madrid, quien apuntó contra las actitudes del joven, sentenciando que, pese a su talento, no encajaría en la Casa Blanca.

Zamorano fue consultado en el pódcast El Cafelito sobre qué figura del Barcelona ficharía si tuviese la oportunidad. Y previo a dar el nombre, el chileno fue tajante. “A Lamine no lo ficharía. Es un crack, pero no tiene la esencia de lo que es un jugador del Real Madrid“, marcó, en un claro mensaje sobre la cultura que, a su juicio, debe imperar en la institución merengue y que se diferencia del estilo Culé.

Bajo esa línea, el cuatro veces campeón con el Madrid entre 1992 y 1996 amplió su visión, estableciendo una clara línea divisoria entre el joven extremo y la filosofía del club. “No tiene ni alma ni esencia del Madrid. Al Barcelona, bien; aquí, no. Es otra historia, otro club completamente distinto. El Real Madrid es un equipo de clase y cultura. Los jugadores deben representar eso“, disparó Zamorano, remarcando que las formas de expresarse de Yamal no concuerdan con los valores que él percibe en la institución.

El exdelantero, que se dio a conocer en Europa en el Sevilla antes de marcar más de 100 goles en el Real Madrid, aprovechó para contraponer la figura de Yamal con otro el elegido para la pregunta inicial. “Yo ficharía a Pedri, es un fenómeno y lo hace sin hablar. Es humilde, habla lo justo y esa es la esencia“, sentenció, estableciendo una comparación que va más allá dela talento con la pelota.

Iván Zamorano, emblema del fútbol chileno y de recordado paso por Real Madrid (Getty Images).

Debe tenerse en cuenta que la crítica del ex atacante trasandino tuvo su origen, entras varios aspectos, debido a las recientes declaraciones de Yamal sobre el Clásico, donde señaló que el rival “roba y se queja”.

La comparación de Zamorano entre Lamine Yamal y Messi

Lejos de poner el freno de mano en su análisis, Zamorano fue a por más y le envió un mensaje directo a Yamal al usar la actitud de Lionel Messi como ejemplo a seguir. “Jamás escuché a Messi decir que robamos, y era el mejor del mundo“, sostuvo. Por último, cerró con un duro consejo para el joven talento del Barcelona: “Un chico de 17 años que se le den estas luces por lo que habla… Tienen que tratar de guiar a Lamine Yamal. Así será solo un gran jugador. Los jugadores que dejan un legado están hechos de otra estirpe“.

