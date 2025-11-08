Nadie lo sabía: Enzo Fernández preocupó a Scaloni al revelar el severo problema físico que padece a meses del Mundial 2026

El brillo de la goleada 3-0 del Chelsea ante Wolves no pudo opacar la noticia que hizo sonar las alarmas de úlitmo momento en la Selección Argentina: Enzo Fernández será baja en la convocatoria para el amistoso del 14 de noviembre contra Angola.

Pese a que Lionel Scaloni había ratificado su citación días atrás, el mediocampista campeón del mundo sorprendió al revelar el trasfondo de la decisión que lo llevará a finalmente no sumarse a la Albiceleste: una preocupante lesión que arrastra desde hace meses y que requería un freno urgente, para no sufrir un impacto negativo en su camino hacia el Mundial.

En diálogo con ESPN, el propio Enzo dio a conocer el diagnóstico que lo hizo comenzar la temporada entre algodones: un edema óseo en la rodilla. Una dolencia que se agravó ante la vorágine del calendario europeo y lo obligó a tomar una drástica decisión junto al cuerpo médico del Chelsea.

“Estuve hablando con el cuerpo médico porque tuve un problema en la rodilla estos últimos 4 meses, vengo con un edema óseo que creo que me empeoró en las últimas semanas porque al final son muchos partidos los que jugamos”, explicó el volante, exponiendo la cronicidad de su dolencia. Así, la decisión de no viajar con la Albiceleste deja en claro que se debe a una medida de emergencia para asegurar su disponibilidad a mediano plazo.

Bajo ese contexto, el ex River fue categórico al señalar que la prioridad es llegar en plenitud al cierre de la temporada, con la Copa del Mundo en el horizonte. “Tomamos juntos la decisión de descansar porque no tengo tiempo para hacerlo, son muchos partidos y lo más importante se viene a final de temporada. Creo que es bueno tomar esta decisión, juntos obviamente y siempre respetando a los médicos. Para mi rodilla era la mejor decisión descansar estas dos semanas“, afirmó, subrayando la mirada estratégica puesta en el torneo más importante.

Como si fuera poco, el jugador reconoció que el dolor se volvió insoportable, poniéndole difícil seguir compitiendo al máximo. “Esta última semana sufrí muchísimo dolor y acá todos ya lo saben. Estas semanas espero recuperarme al máximo para estar nuevamente al 100% y poder volver a entrenar con mis compañeros“, concluyó el campeón mundial.

Como consecuencia de esta medida, Enzo tendrá dos semanas de descanso necesarias para tratar el edema óseo. Si bien el edema óseo es tratable con reposo, su persistencia durante cuatro meses no deja de generar preocupación.

