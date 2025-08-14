El gesto de Enzo Fernández y todo Chelsea con la familia de Diogo Jota a un mes del fatal accidente

Han pasado algo más de 40 días desde que la noticia del trágico accidente de Diogo Jota y André Silva conmovió al fútbol mundial. El fallecimiento de ambos futbolistas fue inesperado y, desde entonces, muchos clubes han realizado diferentes gestos en su memoria. Ahora se conoció que el Chelsea tendrá uno más que destacable.

Reporta The Athletic que el plantel liderado por Enzo Fernández y Reece James ha decidido repartir el bono que recibió tras conquistar el Mundial de Clubes con la familia de los dos futbolistas. Si bien ni Diogo Jota ni André Silva fueron parte del plantel Blue, la huella que dejaron en el fútbol y el impacto de lo sucedido llevó a los futbolistas del equipo inglés a tomar esta decisión.

Chelsea donará parte de su bono del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota y André Silva.

La familia de Diogo Jota y André Silva recibirá entonces una porción equitativa a la de los jugadores del Chelsea del premio por ganar el Mundial de Clubes, en una cifra que ronda los 500 mil euros. El bono total es de unos 15 millones, y es un premio que va aparte de los 114 millones que ganó el club por quedarse con la competencia.

El homenaje que hará la Premier League

Tal y como sucedió en la Community Shield entre Liverpool y Crystal Palace, la primera fecha de la Premier League contará con un sentido homenaje a Diogo Jota. En todos los partidos se realizará un minuto de silencio, antes del inicio del mismo.

En la Community Shield se hizo un homenaje similar al que se verá este fin de semana en todos los estadios.

Por otra parte, los futbolistas llevarán lazos negros en sus brazos, en señal de luto y en las pantallas de los estadios se mostrarán imágenes recordando al futbolista portugués que vistió las camisetas de Wolverhampton y Liverpool dentro de la primera división inglesa.