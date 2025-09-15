No es Mastantuono: la máxima promesa de la Selección Argentina según EAFC26

Si bien es una realidad que Franco Mastantuono es uno de los juveniles más destacados de todo el planeta y, sin lugar a dudas, también está entre los argentinos más prometedores, no es el mejor en un ranking muy puntual. A tan solo algunos pocos días de que se lance una nueva edición del EA FC26, el juego de fútbol líder de la industria lo calificó en segundo en orden.

Este viernes 19 de septiembre, el ex FIFA saca a la luz la versión Ultimate Edition para un grupo selecto de jugadores que tiene horas de juego con anticipación, mientras que apenas una semana más tarde, el 26 de septiembre se lanza la Standard Edition para el público en general. Es ahí donde el ex River fue protagonista por no liderar un listado dentro del reconocido juego.

Lo cierto es que Mastantuono tiene una valoración inicial de 77 y alcanza un potencial de 88. En comparación a la edición pasada tuvo un incremento y al mismo tiempo, puede subir sus estadísticas debido a su corta edad que le permite tener una posible mejoría con el transcurso del tiempo. Pero claro, no es el mejor argentino según informó el EAFC26 en este adelanto.

Nico Paz comienza con un global de 79 y potencial de 89, lo que significa que es el futbolista albiceleste que mayor valor podría alcanzar en el juego más relevante de fútbol del planeta. De esta manera, el español que optó por nacionalizarse argentino para ser parte del combinado campeón del mundo en Qatar, se posiciona por delante del oriundo de la Provincia de Buenos Aires.

Nico Paz, con la Selección Argentina (IMAGO / Sebastian Frej).

A pesar de este ranking, Mastantuono empezó a construir un futuro muy prometedor que comenzó con la camiseta de River y ahora continúa ni más ni menos que en Real Madrid, al mismo tiempo que se convirtió en una fija de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Y como si eso no alcanzara, en el último partido utilizó la número 10 ante la ausencia de Lionel Messi ante Ecuador.

Por otro lado, Nico Paz también atraviesa un momento brillante en su carrera. Tras haber surgido de las divisiones inferiores del conjunto merengue, con el que debutó y hasta marcó un golazo, emigró a Italia para representar al Como y no hizo más que asentarse en la elite europea. Por eso, también es parte del seleccionado albiceleste y busca ganarse un lugar para el próximo Mundial.

Los Sub-21 con más potencial de EA FC26

Lamine Yamal 89-95 Endrick 77-91 Desiré Doué 85-91 Joao Neves 85-90 Dean Huijsen 82-89 Kenan Yildiz 79-89 Nico Paz 79-89 Jorrel Hato 78-89 Arda Guler 81-89 Gavi 83-89 Estevao 78-89

