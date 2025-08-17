Es tendencia:
Insólito momento en el Clausura: con 17 años y un minuto en Primera, se convirtió en el capitán más joven de la historia de su equipo

Jerónimo Gómez Mattar ingresó en el complemento y recibió la cinta de capitán de Newell's.

Por Marco D'arcangelo

Jerónimo Gómez Mattar fue capitán en Newell's.
En el empate 1 a 1 entre Defensa y Justicia y Newell’s por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura ocurrió una situación particular en el elenco rosarino, ya que Jerónimo Gómez Mattar, con tan solo 17 años, portó la cinta de capitán de su equipo y se convirtió en el más jóven de la historia.

A los 26 minutos de la segunda mitad, el juvenil categoría 2008 ingresó por Juan Manuel García, quien fue el capitán del equipo, y se quedó con la cinta para disputar los minutos restantes del encuentro, a pesar de que este fue su segundo encuentro como profesional. 

El partido anterior de Mattar fue contra Independiente Rivadavia de Mendoza, donde solamente jugó un minuto. Es decir, en su segundo minuto en Primera División, el delantero de 17 años se quedó con la cinta de capitán de su equipo, por encima de nombres como Saúl Salcedo o Fabián Noguera. 

Gómez Mattar es una de las promesas de las divisiones inferiores de la Lepra, y es habitual convocado por Diego Placente para la Selección Argentina Sub 17. En su equipo fue capitán en 9na, 8va y 7ma, así como también lo fue en el seleccionado Sub 15.

El partido de Gómez Mattar en números

  • 11 toques de pelota
  • 3 de 3 pases completos
  • 2 de 3 gambetas realizadas
  • 2 de 5 duelos ganados
  • 1 de 3 duelos aéreos ganados
  • 1 falta realizada
El caño de Gómez Mattar sobre el final del partido

