Festejó con Messi y la Selección Argentina el título de Qatar 2022 y FIFA le prohibió entrar al Mundial 2026: el peculiar motivo

Poco a poco, el Mundial 2026 empieza a conocer a sus participantes. Hasta ahora, hay 28 seleccionados clasificados y todos buscarán poder alzar el título, tal como ocurrió con la Selección Argentina en Qatar 2022, de la mano de Lionel Messi.

En lo que fue la consagración albiceleste, ocurrió un hecho insólito. Durante los festejos, apareció el famoso chef turco Nusret Gökçe, conocido mundialmente como Salt Bae, quien no solo incomodó a los jugadores con quienes buscó tomarse fotografías, sino que también lo hizo con sus familiares. Como si fuese poco, tocó la Copa del Mundo, algo que solo está reservado para los campeones y autoridades oficiales.

A principios de 2023, los directivos de la FIFA dieron a conocer que Gökçe tenía acceso VIP para todos los partidos de la cita mundialista que se disputó en medio oriente, pero no tenía permitido el ingreso al campo de juego. Al romper las reglas y con esta grave falta, sumado a todo lo que se pudo conocer después gracias a las cámaras, decidieron vetarlo del Mundial 2026. Y la decisión es indeclinable.

Debido a esta sanción que recibió el turco nacido en Paşalı, no podrá acceder a ninguna de las 16 sedes que albergarán la próxima cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá, por lo que tendrá que observar la competencia por medio de la transmisión televisiva.

Salt Bae, presente en los festejos de Argentina campeón en Qatar 2022. (Getty Images)

Todos los clasificados al Mundial 2026

Aunque en algunas regiones ya terminaron sus participaciones, el 18 de noviembre quedan finalizadas todas las Eliminatorias. De todas formas, cabe destacar que entre el 23 y 31 de marzo de 2026 se disputan los repechajes para conocer a los últimos clasificados.

Publicidad

Publicidad

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF) Ghana (CAF) Costa de Marfil (CAF) Cabo Verde (CAF) Sudáfrica (CAF) Senegal (CAF) Qatar (AFC) Arabia Saudita (AFC) Inglaterra (UEFA)

ver también La única selección del planeta que se retiró del Mundial 2026 por decisión propia: el insólito motivo

ver también Ignoró a Alemania: los cuatro candidatos de Alexis Mac Allister para ganar el Mundial 2026

Las sedes del Mundial 2026