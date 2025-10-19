Cuánto vale el pase de Joaquín Panichelli, el argentino sensación de la Ligue 1

Joaquín Panichelli es uno de los nombres de moda en el fútbol europeo. Con apenas 23 años, el delantero cordobés está brillando en su primera temporada con la camiseta del Racing de Estrasburgo, siendo incluso el goleador de toda la Ligue 1 en el comienzo de la campaña 2025/26.

Surgido en River, pero sin haber debutado como profesional en el fútbol argentino, Panichelli se marchó en enero del 2023 en condición de libre al Deportivo Alavés de España. Sin lugar allí, fue cedido al Mirandés de la segunda división, donde fue figura absoluta y le valió el interés de su actual equipo, dirigido por el inglés Liam Rosenior.

Junto con un gran combinado de jóvenes y prometedores jugadores, el Racing de Estrasburgo se convirtió en el equipo sensación de Francia y uno de los más llamativos de todo el viejo continente. Esta temporada, en la que lograron la histórica clasificación a la Conference League, sumaron un centrodelantero como Joaquín Panichelli al equipo. Y los resultados brindados por el argentino están a la vista.

En apenas 10 partidos disputados desde su llegada, el ex River suma 7 goles y actualmente se consolidó como el goleador de la Ligue 1 superando jugadores como Ansu Fati, Mason Greenwood, Bradley Barcola y al flamante Balón de Oro, Ousmane Dembélé.

Tanto en redes sociales como en su club en sí, el nombre de Panichelli empezó a ser relacionado con la Selección Argentina. Y, lógicamente, el recientemente fichado desde Alavés ha despertado el interés de varios equipos europeos que ya lo siguen de cerca.

Joaquín Panichelli, la sensación de la Ligue 1

El valor del pase de Joaquín Panichelli

A pesar de que Racing de Estrasburgo lo fichó en 17 millones de euros -la segunda compra más cara de su historia-, la cotización real de Joaquín Panichelli es incluso menor. Según el prestigioso sitio Transfermarkt, el valor del pase del delantero es de 12 millones de euros.

Cabe destacar que, cuando el equipo francés lo fichó, su cotización era de 7 millones, por lo que aumentó un 80% desde que llegó a la Ligue 1.

Una carrera difícil para hacerse lugar en la Selección Argentina

Para Joaquín Panichelli no será nada sencilla la carrera para ganarse un lugar en la consideración de Lionel Scaloni y soñar con la posibilidad de ingresar en la lista definitiva de la Selección Argentina para disputar un Mundial para el que ya faltan menos de ocho meses.

Con Julián Álvarez y Lautaro Martínez largamente consolidados, quien ha logrado meterse como tercer delantero es José Manuel “Flaco” López, quien participó de la última Fecha FIFA y está muy bien valorado por el DT para seguir siendo parte en convocatorias futuras.