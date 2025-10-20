Franco Mastantuono está transitando las horas más complicadas desde que fue presentado como jugador del Real Madrid el pasado 14 de agosto. Luego de ser desafectado de la Selección Argentina por una sobrecarga muscular en la última fecha FIFA, quedó bajo la lupa por su performance, en este caso, contra el Getafe este domingo 19 de octubre en el Estadio Coliseum, por la novena jornada de LaLiga 2025/2026.

El nacido en Azul no estuvo preciso en ataque, recuperó poco y quedó envuelto en cruces verbales con rivales y compañeros que lo terminaron desenfocando del juego, a punto tal que Xabi Alonso lo sustituyó por Vinícius cuando apenas iban 10 minutos del segundo tiempo (hasta entonces, como mínimo, le venía dando una hora en cancha).

Con lo cual, el escenario no es nada favorable para Franco Mastantuono de cara a una semana que se presenta como trascendental para todo el Real Madrid en conjunto (tanto para los futbolistas como para el entrenador Xabi Alonso, quien todavía se está recuperando de la goleada que recibió en el Derbi Madrileño que se llevó a cabo en el Estadio Metropolitano), puesto que este miércoles chocará con la Juventus por Champions League y el domingo con el Barcelona por LaLiga, ambos partidos a llevarse a cabo en el Estadio Santiago Bernabéu.

Al respecto, los medios de comunicación españoles exhiben claramente que el ex River dio un paso atrás en las consideraciones de Xabi Alonso por su curva descendente en el rendimiento. ”En la primera parte dejó un control para la galería recepcionando un pase largo. Probó un uno contra uno ante Diego Rico para poner un balón al área. Llegó ante Soria, pero Djené le robó la cartera en el último momento. Nota final: 6”, resumió Marca el partido de Mastantuono vs. Getafe.

No obstante, el que fue mucho más directo fue el Diario AS con su título ”Mastantuono se tambalea”. Y dentro del cuerpo del texto de la publicación expone que es posible que al delantero de 18 años se lo vea en el banco contra la Vecchia Signora y ante el Barça: ”El argentino vuelve a estar gris, esta vez contra el Getafe, y se le va el crédito. Discutió con Alaba por lanzar una falta y puso mala cara al ser cambiado”.

En esa misma línea, el medio citado añadió: ”A Matastuono se le escurre la titularidad entre los dedos. Getafe era un partido canchero de esos que hacen crecer mata de pelo en el pecho y al argentino le quedó grande. Mal asunto. Porque es otro partido más donde no consigue imponer su fútbol al estatus bien ganado de Bellingham, al rendimiento de Güler como socio predilecto de Mbappé y el caos que genera en el rival la presencia de Vinicius… Francamente, no cabe. Franco comienza a quedarse atrás y la frustración asoma y suele ser mala consejera de un futbolista joven en el Madrid”.

Puntajes para Franco Mastantuono vs. Getafe

Otros medios españoles también compartieron su perspectiva de lo que fue la labor de Franco Mastnatuono vs. Getafe.

El Desmarque: ”Franco Mastantuono (5,5): fue de más a menos. Puso empeño en el arranque, pero luego se fue diluyendo y dejó poco más que garra en la pelea por el balón”.

Mundo Deportivo: ”Predecible. El argentino hizo poco o nada y los defensas ya le han cogido la matrícula porque siempre hace el mismo regate”.

Sport: ”Desquiciado. Pagó la novatada en los primeros 45 minutos. Arambarri, Diego Rico y, sobre todo Djené, le sacaron del partido. El descaro no basta ante zagueros con mucho más poso que el argentino, quien acumuló más resbalones que jugadas certeras. Zurdo cerrado, quiso tirar un falta que él mismo provocó, pero Alaba impuso su jerarquía. Fue sustituido por Vinicius”.

