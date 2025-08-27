Es tendencia:
El Real Madrid de Franco Mastantuono y el Atlético de Madrid de Julián Alvarez se disputan al mismo volante

El Merengue y el Colchonero evalúan una misma posibilidad para el cierre del mercado.

Por Germán Carrara

El Real Madrid y el Atlético de Madrid evalúan contratar a Kobbie Mainoo del Manchester United.
El Real Madrid y el Atlético de Madrid evalúan contratar a Kobbie Mainoo del Manchester United.

El mercado de pases del fútbol europeo está llegando a su fin (1 de septiembre de 2025 a las 23:59 CET), por lo que los clubes definen por estas horas si les hace falta realizar alguna incorporación más. Incluso, aquellos que ya se reforzaron bastante y aparentan haber cerrado las negociaciones, pero que se tientan ante alguna buena posibilidad que aparece de último momento.

Tales son los casos del Real Madrid y del Atlético de Madrid que, conforme al periódico Mundo Deportivo, debaten internamente frente a la chance que exhibe el Manchester United con uno de sus mediocampistas más destacados. Se trata del inglés de 20 años Kobbie Mainoo, quien no será tenido en cuenta por Ruben Amorim.

El entrenador portugués, firme con sus decisiones, ya estableció cuál es el plantel con el que encarará la Premier League, la EFL Cup y la FA Cup (todas competencias locales, porque no tendrá presencia internacional). Y en ese sentido, con los dos primeros partidos de la temporada, vs. Arsenal y Fulham, dejó claro que Mainoo no es de su interés.

Al respecto, tanto Real Madrid como el Atlético de Madrid buscan una cesión, en principio, hasta mediados del 2026, puesto que Xabi Alonso y Diego Simeone ya habrían dado el visto bueno para que las directivas inicien las conversaciones. Además, el protagonista, viendo que no tendrá minutos en el Manchester United, ve con buenos ojos pegar el salto a la capital española.

Xabi Alonso reconoció que no se baja del mercado

El Real Madrid dio la primera señal de que se mantiene alerta en el mercado al inscribir a Franco Mastantuono en el Real Madrid Castilla con el dorsal número 30. Y además, el propio Xabi Alonso, en una de sus conferencias de prensa recientes, reconoció: “Estoy contento con la plantilla que tenemos, pero hay que estar siempre preparados por si hay algún cambio. No sé lo que va a suceder”.

Los refuerzos del Real Madrid y del Atlético de Madrid

El Real Madrid, de momento, se reforzó con cuatro futbolistas: Álvaro Carreras, Dean Huijsen, Trent-Alexander Arnold y Franco Mastantuono.

Mientras que el Atleti se fortaleció con Álex Baena, David Hancko, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Giacomo Raspadori.

