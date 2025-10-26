Es tendencia:
El récord que Mbappé alcanzó en El Clásico entre Real Madrid y Barcelona que Messi no pudo completar

El Merengue cosechó una victoria clave este domingo y el atacante francés sumó un pergamino a nivel individual.

Kylian Mbappé, delantero de Real Madrid.
© GettyKylian Mbappé, delantero de Real Madrid.

El comienzo de la temporada 2025-26 es excepcional no solo para Real Madrid, sino para Kylian Mbappé. El delantero está en su mejor forma desde que llegó al club blanco y este domingo confirmó su enorme presente con un nuevo gol en la victoria ante Barcelona en el Estadio Santiago Bernabéu.

En un cruce directo por la cima de LaLiga en la Fecha 10, el Merengue se impuso por un apretado 2-1 con el que se mantienen en lo más alto, ahora con 5 puntos de distancia sobre su perseguidor. Además del enorme valor del triunfo, Mbappé consiguió una marca para pocos.

Es que el galo llegó a 4 ediciones de El Clásico consecutivas, entre todas las competencias, en los que hizo un aporte al marcador. De esta manera, igualó a Ronaldinho y Cristiano Ronaldo como los únicos que lograron esta racha en lo que va del Siglo XXI. Incluso, esta contundente marca no figura en las estadísticas de Lionel Messi, un abonado a gritar en este tipo de partidos.

En 20 minutos de la primera parte, el surgido de Paris Saint-Germain aprovechó una asistencia quirúrgica de Jude Bellingham para definir cruzado y abrir la cuenta para el combinado local.

Tweet placeholder

De esta manera, Mbappé extendió su buena racha ante Barcelona, algo que arrastra desde su etapa con la camiseta de PSG. Con 12 tantos en 9 partidos, el culé es una de sus víctimas favoritos. Solamente gritó más goles ante Montpellier (15) y Olympique de Lyon (13).

Así está la tabla de LaLiga

