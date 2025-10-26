Sebastián Villa le dedicó un posteo a un jugador de River tras eliminarlo de la Copa Argentina: “Respeto y admiración”

Este viernes Independiente Rivadavia eliminó a River en la semifinal de la Copa Argentina 2025 y selló así su clasificación a la final por primera vez en su historia. Después de igualar sin emociones, Sebastián Villa definió la serie convirtiendo su penal y desató el delirio del elenco mendocino. Y ahora, este domingo subió un posteo a sus redes sociales con un futbolista del Millonario.

El delantero colombiano es la principal figura de la Lepra y así lo demostró durante el compromiso disputado en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Aunque generó peligro por los costados y no pudo concretarlo, se encargó de ser el máximo protagonista en la tanda de penales ya que fue el autor del último remate que culminó definitivamente el cotejo en cuestión.

Lo cierto es que este domingo Villa le dedicó un posteo a Juan Fernando Quintero. A través de su cuenta personal de Instagram, el extremo se rindió ante la presencia de su compatriota con el que compartió cancha este viernes. “Mucho respeto y admiración”, fue la frase más resonante que escribió el atacante en referencia al mediocampista ofensivo que jugó para la vereda opuesta.

Junto a una imagen de ambos abrazados en la previa del partido entre River e Independiente Rivadavia, el ex Boca también emitió: “Gracias por estar siempre a mi lado, por cada consejo y preocuparte siempre por mí y mi familia”. Además de esta notable publicación que subió, el mensaje fue acompañado de distintos emojis que evidencian el cercano vínculo entre los jugadores.

Cabe recordar que los colombianos mantienen una relación muy estrecha y son íntimos amigos desde hace varios años. En reiteradas ocasiones se vio una imagen similar en cada uno de los compromisos en los que se enfrentaron dentro de una cancha de fútbol, por lo que este duelo por la semifinal de la Copa Argentina no iba a ser la excepción a la regla que ya es habitual.

Así las cosas, poco le importó a Villa el clima caldeado que transita River después de haber sufrido la eliminación de la Copa Argentina, ya que priorizó su vínculo cercano con Juanfer y se tomó el tiempo de hacer público el agradecimiento. De esta manera, Villa aprovechó las redes sociales para dejarle un cálido mensaje a su compatriota e íntimo amigo Quintero, pese a la rivalidad.

Sebastián Villa y Juan Fernando Quintero durante la final de la Copa Libertadores 2018. (Getty Images)

