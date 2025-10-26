No se vio en TV: el picante cruce entre Lamine Yamal y los jugadores de Real Madrid al término del clásico

Este domingo se paralizó completamente el fútbol español por El Clásico, que tuvo como ganador a Real Madrid por 2-1 ante Barcelona. Con un fantástico Kylian Mbappé y un ambiguo Vinícius Júnior que protagonizó un escándalo, al término del partido el que se llevó los flashes fue Lamine Yamal, que fue increpado por buena parte de sus rivales por sus dichos.

En una jornada realmente electrizante, donde el conjunto merengue se impuso desde el comienzo. Con una clara muestra de carácter, dominaron de principio a fin al elenco blaugrana y se quedaron con el duelo de gigantes gracias a los goles de Mbappé y Jude Bellingham, mientras que el empate parcial había sido obra de Fermín López. Pero el final fue muy caliente y se lleva el foco…

Lo cierto es que muchos jugadores de Real Madrid increparon a Yamal. Apenas sonó el pitazo final en el Estadio Santiago Bernabéu, Dani Carvajal apuntó contra el juvenil y le manifestó: “Hablas mucho”. Luego, fue el turno de Thibaut Courtois que se acercó a recriminarle los dichos que hizo en los últimos días y por último Vinícius Júnior intentó ir a buscarlo, pero fue frenado.

Tweet placeholder

Las imágenes son evidentes y resaltan lo mencionado. El lateral derecho encendió la llama ni bien culminó el encuentro y Lamine contestó a la distancia. En ese preciso momento, el arquero se encargó de marcarle la cancha y tuvieron que entrometerse otros futbolistas para que no pase a mayores. Con el extremo brasileño ocurrió exactamente lo mismo y no pasó de eso.

Cabe recordar que en los últimos días, Yamal protagonizó distintos episodios en los que hizo referencia al Merengue y calentó El Clásico. En el rol que ocupa en la Kings League, dejó frases contundentes dando a entender que Real Madrid roba. Ante esa exacta pregunta de Ibai Llanos, el chico sensación de Barcelona no tardó en contestar y fue ahí cuando expresó: “¡Hombre! A ver, a ver… Hostia”.

Publicidad

Publicidad

Claro que en la vereda opuesta no pasó desapercibida esa declaración, que también se sumó a otra en la que indirectamente anunció que iba a convertir. Además de haber hecho un pésimo partido en lo individual, Lamine Yamal también sufrió los reclamos y cargadas de sus rivales, que festejaron el triunfo de Real Madrid frente a Barcelona por la fecha 10 de LaLiga.

Tweet placeholder

DATOS CLAVE

Real Madrid ganó El Clásico ante Barcelona por 2-1 con goles de Mbappé y Bellingham .

ganó ante por con goles de y . El protagonista Lamine Yamal (Barcelona) fue increpado por Dani Carvajal y Thibaut Courtois al final del partido.

(Barcelona) fue increpado por y al final del partido. Los jugadores del Real Madrid recriminaron a Lamine Yamal sus dichos sobre que el club “roba”, en la Kings League.

Publicidad

Publicidad