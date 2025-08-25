El récord que registró Franco Mastantuono al ser titular en el Real Madrid: superó a Endrick

Franco Mastantuono, con apenas 10 días en el Real Madrid, ya grabó su nombre en la historia de la institución de la capital española. Es que gracias a que Xabi Alonso lo incluyó en el once inicial para el duelo con el Real Oviedo por la segunda jornada de LaLiga 2025/2026, el nacido en Azul se convirtió en el titular más joven de los últimos 20 años en un partido del Merengue por certamen local.

Según el usuario de Twitter OptaJavier que se especializa en estadísticas del fútbol mundial, el ex River, con apenas 18 años y 10 días, se quedó con el hito que, en las últimas dos décadas, hasta entonces le pertenecía a Endrick, quien lo había logrado al ser parte del equipo desde el comienzo en el encuentro frente al Getafe por la fecha 33 de la temporada 2024-25.

Además, Franco Mastantuono, que sumó 63 minutos contra el Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere (fue reemplazado por Brahim Díaz), este domingo 24 de agosto superó a Miguel Pardeza (se colocó en el once desde el principio con 18 años y 25 días el 31 de enero de 1984).

En tanto que los que lideran el ranking son: Martin Ødegaard que el 23 de mayo de 2015 fue titular con 16 años, 5 meses y 6 días; seguido por Alberto Rivera, que el 10 de junio de 1995 asomó en el campo de juego con 16 años, 11 meses y 24 días; después José Antonio Erice, con 17 años y 1 día el primero de marzo de 1916 y cuarto Raúl González, que el 29 de octubre de 1994 esquivó el banco con 17 años, 4 meses y 2 días.

Franco Mastantuono debutó como titular en el Real Madrid con 18 años y 10 días.

Franco Mastantuono con chances de volver a ser titular vs. Mallorca

Este sábado el Real Madrid sigue con su actividad en LaLiga. Tras vencer al Osasuna 1 a 0 en el Santiago Bernabéu y derrotar 3 a 0 al Real Oviedo en el Carlos Tartiere, vuelve al recinto del corazón de la capital española para recibir al Mallorca por la tercera jornada del campeonato de la primera división.

Al respecto, Franco Mastantuono, que junto a sus compañeros se volverá a entrenar este martes 26 de agosto en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, presenta chances de volver a ser titular, en este caso para conformar un once en el que se ubicaría en un tridente ofensivo con Kylian Mbappé y Vinícius Junior.

