El tenso cruce entre Wayne Rooney y Tom Brady: “El fútbol no son tres meses al año, como la NFL”

El ex Manchester United apuntó contra la leyenda de la NFL por sus palabras en la docuserie del Birmingham.

Por Germán Celsan

El inesperado cruce entre Brady y Rooney
El inesperado cruce entre Brady y Rooney

Entre octubre del 2023 y enero del 2024, Wayne Rooney fue entrenador del Birmingham City del ascenso inglés. Su paso por el club duró apenas 15 partidos, con un saldo de 9 derrotas, 4 empates y apenas 2 triunfos. Aquel paso quedó documentado en la docuserie “Built in Birmingham: Brady & the Blues”, que se estrenó en Prime Video.

La serie muestra el detrás de escena del club desde que la leyenda de la NFL, Tom Brady, se convirtió en propietario minoritario del Birmingham City. Y en ella se descubrió que el norteamericano tuvo duras palabras para con el ex capitán inglés y gloria del Manchester United. A lo cual ahora Rooney respondió públicamente.

Qué dijo Tom Brady sobre Wayne Rooney

Estoy un poco preocupado sobre la ética laboral de nuestro entrenador. Quiero decir, no me dejó una buena impresión, pero no sé”, fueron las palabras de Tom Brady que quedaron documentadas en la serie. Esto fue luego de visitar al plantel del Birmingham City y presenciar un entrenamiento bajo el mando de Rooney.

Tom Brady es uno de los propietarios minoritarios del Birmingham City.

Tom Brady es uno de los propietarios minoritarios del Birmingham City.

La respuesta de Rooney

En su podcast ‘Wayne Rooney Show’, que se transmite por BBC, llegó la respuesta del ex futbolista, quien se dirigió a Tom Brady de una forma bastante particular: “Lo vi esta semana o la pasada, creo que no fue un comentario justo. Cuando yo llegué a Birmingham, eran un desastre“, comenzó Rooney.

Los jugadores que había no eran los jugadores que podrían sacar el equipo adelante y creo que Tom [Brady] apenas apareció una vez, un día antes de un partido, que suele ser un día más liviano”, continuó el inglés. “Tampoco creo que entendiera el fútbol demasiado bien en aquel momento. Tal vez ahora lo hace.”

A Rooney no le fue bien en Birmingham, y contraatacó contra los comentarios de Brady.

A Rooney no le fue bien en Birmingham, y contraatacó contra los comentarios de Brady.

“Lo que él si sabe es trabajar duro, y por eso estoy decepcionado por el comentario. Porque el fútbol no es la NFL. En la NFL juegas por tres meses al año, y los jugadores también deben descansar“, señaló. “Creo que es muy injusta la forma en que se retrató la situación.”

“Respeto a Tom Brady enormemente, es uno de los más grandes atletas -sino el más grande atleta- de todos los tiempos, y el Birmingham parece estar encaminándose por el camino correcto, lo cual es bueno”, reconoció Rooney.

“Lo que han hecho es sacar a los jugadores que tenían que sacar, porque Tony Mowbray, Gary Rowett, que vinieron después de mí también sufrieron por eso”, puntualizó Rooney. “Estoy un poco decepcionado, pero no me parece tan serio como para no pasar la página“, cerró.

Después de Birmingham, Wayne Rooney se hizo cargo del Plymouth Argyle, también del ascenso inglés, donde dirigió entre mayo y diciembre del 2024, antes de dejar la institución tras 25 partidos en el cargo. El saldo fue nuevamente negativo, con un registro de cinco victorias, seis empates y catorce derrotas.

germán celsan
Germán Celsan

