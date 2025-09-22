El video de Simeone pidiendo que no le pasen la pelota al delantero de Atlético de Madrid que puso en lugar de Julián Alvarez

Atlético de Madrid atraviesa un presente complicado, pero la temporada recién arranca y todavía tiene tiempo de enderezar el barco. Diego Simeone perdió algunos jugadores importantes en el último mercado de pases y algunas ausencias se notan, pero el equipo pareciera estar en construcción y pareciera que está buscando su mejor versión. Mientras tanto las fechas en LaLiga pasan, los del Cholo están en la posición número 12 con 6 puntos producto de una victoria, tres empates y una derrota. En la Champions League comenzó con caída por 3 a 2 ante Liverpool en condición de visitante.

El pasado domingo, Atlético de Madrid visitó a Mallorca y no hizo un buen partido. En el primer tiempo, Julián Alvarez tuvo la oportunidad de abrir el marcador con un penal, pero se lo atajó el arquero. A los 17 del complemento, la Araña fue reemplazado y no le gustó nada, de hecho, lo hizo notar al decir: “Siempre a mí”, en clara señal de fastidio por haber abandonado el campo de juego.

ver también No se vio en TV: el enojo de Julián Alvarez con el Cholo Simeone tras ser reemplazado en el Atlético de Madrid ante Mallorca

En lugar de Julián Alvarez ingresó el noruego Sorloth, pero solamente estuvo en cancha por diez minutos ya que fue expulsado a los 27 del complemento. Durante esos diez minutos, Simeone tuvo una actitud extraña para con el noruego. El Cholo fue captado por las cámaras mientras le daba a uno de sus futbolistas una llamativa indicación: “Al 9 no se la des de espalda, no se la des. Al 9 nuestro no se la des”.

Tweet placeholder

Luego de realizar ese gesto, pasaron pocos minutos hasta que Sorloth deje al equipo con diez. Cabe destacar que, una vez que el Colchonero quedó con un jugador menos logró ponerse en ventaja mediante Gallagher, pero pocos minutos después lo igualó Muriqi. De esta manera, el encuentro finalizó 1 a 1 y los de Simeone regresaron a Madrid con cierta preocupación, no solo por el resultado, sino por el rendimiento general.

¿Qué se le viene a Atlético de Madrid?

Se vienen jornadas intensas para los de Simeone. El próximo miércoles recibirá a Rayo Vallecano por la séptima jornada de LaLiga, el sábado 27 hará lo propio con Real Madrid por el mismo certamen, mientras que el 30 de septiembre se medirá ante Eintracht Frankfurt por la segunda jornada de la Champions League.

Publicidad

Publicidad

ver también Con un discurso de 30 segundos, Diego Simeone explicó el polémico cambio que enfureció a Julián Álvarez en Atlético de Madrid