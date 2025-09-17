En España desaprobaron el debut de Franco Mastantuono en Champions League

Franco Mastantuono generó cuatro ocasiones de peligro para el arco del Olympique de Marsella defendido por Gerónimo Rulli, en lo que fue el encuentro por la primera jornada de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2025/2026 que se llevó a cabo en el Santiago Bernabéu. Una pegó en el palo y las otras tres las tapó el ex Estudiantes de La Plata.

Además, el delantero de la Selección Argentina fue primero en gambetas completadas del Real Madrid, acertó 9 de 16 pases y recuperó la pelota en tres ocasiones. Estas estadísticas fueron lo que, en definitiva, provocaron el aplauso de los hinchas presentes en el recinto ubicado en la capital española al momento que le tocó salir del campo de juego a los 63 minutos (fue reemplazado por Brahim Díaz).

No obstante, para los medios de comunicación de España la actuación de Franco Mastantuono contra el Olympique de Marsella no estuvo tan bien. El único que lo aprobó fue el diario Marca, pero con apenas un 6. ”Un dolor de muelas para la defensa del Marsella. Apareciendo por todas partes y haciéndolo con peligro y verticalidad. ‘Sacrificado’ por Xabi en su intento de reactivar al equipo en ataque, que estaba teniendo problemas para generar ocasiones de gol”.

Por su parte, el Diario AS, si bien subrayó ciertos momentos del oriundo de Azul, lo calificó con un 5: ”Lo hizo casi todo bien… pero falló en el gol. En lo más importante. Porque tuvo una ocasión clamorosa para hacer el 2-1 justo antes del descanso. Casi a portería vacía. Pero le pegó con miedo, temeroso. Al medio. Un error que empaña un partido en el que demostró la varita que tiene en la bota con regates de genio”.

Desde Cataluña le tiran a matar a Franco Mastantuono

Si en Madrid le dio para apenas un 6, en Cataluña estaba claro que lo iban a llevar lo más cerca posible al aplazo, puesto que los portales cercano al Barcelona no quieren que Mastantuono le quite el papel protagónico de joven estrella a Lamine Yamal.

Mundo Deportivo, en su evaluación, describió el juego del ex River como Irregular porque cobinó ”grandes jugadas con errores y desconexiones defensivas”.

Mientras que Sport, que lo puntuó con un 5, no solo que lo vio ”revolucionado”, sino que le advirtió a Mastantuono el manejo del protagonismo en la interna del vestuario: ”Un jugador con un desparpajo. Puede caerle en gracia, pero deberá tener cuidado con los ‘egos’. Mbappé le sirvió una oportunidad clarísima al final del acto inicial y el argentino la desaprovechó. Después le recriminó no haberle cedido el balón por ser demasiado individualista. A partir de ahí, desapareció”.

