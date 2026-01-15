Franco Mastantuono volvió a jugar en el Real Madrid hace nada más que un mes, luego de lo que fue su lesión en el pubis a principios de noviembre. Fue el 14 de diciembre vs. Alavés por LaLiga cuando entró para jugar apenas un minuto y tres días más tarde sumó 66 contra el Talavera por los Dieciseisavos de Final de la Copa del Rey.

Por lo que su retorno está siendo progresivo. Aun así, la prensa española no lo contempla. Le cayó con todo el peso de su crítica por lo que fue su presentación en la derrota 3 a 2 del Merengue vs. Albacete, en la que, paradójicamente, marcó uno de los goles del elenco que tras la salida de Xabi Alonso comanda Álvaro Arbeloa.

”Muchos errores en controles y pases fáciles. No está fino el 30. Sin confianza en su juego… por algo Xabi había dejado de ponerlo en el once. Tiene que volver a encontrarse, pero no es fácil a sus 18 años. Vaya noche para el argentino. Al firmar el 1-1 Mastantuono cerró una primera parte de pesadilla. Pese al gol en el minuto 48′, el argentino está desdibujadísimo”, publicó el diario Marca que calificó el partido del ex River con un 4.

En esa misma línea, el Diario AS reportó: ”Un gol que fue un bálsamo. No solo para el Madrid, sino para él. Porque a Franco Mastantuono le costó encontrar la tecla en el Belmonte. Muy móvil, quiso la posesión. Pero cuando la tuvo le faltó claridad. En el control y en la decisión final. Eso sí, la garra es innegociable. Y gracias a ella logró empatar, con un remate de fe. La que necesita recuperar. Un tanto que fue luz entre la niebla. Porque, más allá del gol, no fue su día”.

Por su parte, El Desmarque puntuó al oriundo de Azul con un 4 y describió: ”Marcó el gol del empate y ni aun así aprueba. De no ser por ese tanto, de rebote en el primer tiempo, tendría una nota mucho más baja: no se fue ni una sola vez de su oponente, no atinó para lanzar los contragolpes, perdió la marca de Villar en el gol local y perdió 17 balones a lo largo del encuentro. Sustituido en el 76′. Otra oportunidad perdida”.

Y en cuanto a Mundo Deportivo: ”Mastantuono Mal. A pesar de que marcó un gol, su partido fue para olvidar”.

El futuro del Real Madrid y de Franco Mastantuono es una incógnita

Estos meses, aparentemente, serán de pura transición en el Real Madrid, puesto que la directiva ya tendría definido ir en busca de un entrenador para tomar las riendas del plantel. Es decir, lo de Álvaro Arbeloa es un mero interinato. En ese contexto, tanto para Franco Mastantuono como para el resto de los jugadores, el futuro dependerá del entrenador que llegue.