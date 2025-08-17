En España ya fijan la fecha para el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono ya sumó tres entrenamientos en el Real Madrid. El jueves 14 de agosto (el día de su cumpleaños número 18) por la mañana fue presentado por Florentino Pérez en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y minutos más tarde brindó su primera conferencia de prensa. Y a partir del viernes ensayó bajo las órdenes de Xabi Alonso junto al resto de los futbolistas, todos alineados con la mente puesta en el debut en LaLiga 2025/2026.

Desde entonces, se especuló con la fecha en la que el nacido en Azul tendrá sus primeros minutos como jugador merengue. En primera instancia, como para el día del estreno en el torneo acumulará, apenas, cuatro prácticas, en los medios en general se supuso que, a lo sumo, simplemente sería citado como para que se vaya acoplando al plantel principal de la Casa Blanca.

Sin embargo, el Diario AS, en una publicación que realizó este domingo 17, aseguró que Xabi Alonso tiene en mente darle algunos minutos de participación ya en el complemento del encuentro con el Osasuna correspondiente a la primera fecha del campeonato español y que tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu.

Vale mencionar que Jude Bellingham y Eduardo Camavinga, por diferentes lesiones, no estarán a disposición, por lo que la falta de alternativas en el mediocampo le permitió a Franco Mastantuono -que igual desde el inicio es muy tenido en cuenta por Xabi- tener mayores posibilidades para dar sus primeros pasos con la camiseta blanca en el recinto que se ubica en el corazón de la capital española.

El equipo que Xabi Alonso piensa para el debut en LaLiga

Por estas horas, en diferentes medios de comunicación de España circula que Xabi Alonso, para el debut del Real Madrid en LaLiga frente al Osasuna, parará el siguiente once inicial: Thibaut Courtois; Alexander Arnold, Éder Militao, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni; Arda Guler, Brahim Díaz; Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

La formación ideal de Xabi Alonso

Por otra parte, la alineación ideal sería con: Thibaut Courtois; Alexander Arnold, Éder Militao, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras; Federico Valverde, Aurelién Tchouaméni, Franco Mastantuono; Jude Bellingham (se operó tras el Mundial de Clubes en su hombro izquierdo y recién estaría a disposición a fines de octubre); Vinícius Júnior y Kylian Mbappé.

