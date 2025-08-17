El primer gol de Franco Mastantuono como jugador del Real Madrid

El furor por Franco Mastantuono en la capital española no desciende. Luego de lo que fue su presentación el pasado jueves 14 de agosto (en el día de su cumpleaños número 18) en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, la señal de televisión del Real Madrid fue soltando, paulatinamente, el contenido que generó con el ex River en sus primeras horas como miembro de la Casa Blanca.

Primero, el momento en el que fue recibido por Florentino Pérez, presidente de la institución. Después, la conferencia de prensa. Más tarde, el backstage de lo que fue su arribo a las instalaciones, su encuentro con algunos de sus compañeros, comisión directiva y su ingreso a la auditorio para hablar con los medios de comunicación.

Y durante el sábado se pudo observar: una entrevista que dio en exclusiva para Real Madrid TV -en la que expresó sus sensaciones por haber llegado al club que él considera como el más importante del mundo-, un video ya con la camiseta puesta que se filmó en formato selfie para las redes del elenco merengue y por último sus primeros movimientos en los entrenamientos bajo el mando de Xabi Alonso.

Fue en este último material en donde se logró apreciar lo que podría haber sido el primer gol de Franco Mastantuono como futbolista del Real Madrid. En la secuencia se lo ve encarando hacia el arco ante la marca de Dean Huijsen (a quien se quitó de encima con un movimiento de cintura) y definiendo abajo hacia la izquierda de Thibaut Courtois.

Así las cosas, queda claro que Franco Mastantuono no tuvo problemas para acoplarse de lleno al plantel del Real Madrid, el cual ya está ultimando detalles para lo que será su debut en LaLiga vs. el Club Atlético Osasuna, pautado para este martes 19 de agosto desde las 21:00 horas de España en el Estadio Santiago Bernabéu.

¿Franco Mastantuono hará su debut en el Real Madrid vs. Osasuna?

Xabi Alonso dará a conocer la lista de convocados del Real Madrid vs. Osasuna, recién el mismo día del partido. Lo cierto es que Franco Mastantuono llegará a la fecha señalada con cuatro ensayos con sus compañeros, periodo que parece ser bastante corto para que sea incluido directamente en el once, más allá de que en los días previos se entrenó por su cuenta y que, por consiguiente, físicamente está al 100 por ciento. En resumen, por estas horas, se especula con que pueda ser incluido en la lista de convocados y que, a lo sumo, aparezca algunos minutos durante el segundo tiempo.

