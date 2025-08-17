El jugador por el que el Real Madrid inscribió a Franco Mastantuono en el Castilla

Franco Mastantuono, por elección propia, eligió el número 30 para llevar en su espalda en su primera temporada en el Real Madrid, misma cifra con la que debutó en primera división en River Plate. Tal decisión le vino como anillo al dedo al Merengue, porque de esa manera pudo anotar al oriundo de Azul como jugador del Castilla, el equipo filial, y le quedó un cupo disponible por si llega a cerrar un refuerzo más antes del primero de septiembre (fecha pautada para el cierre del mercado).

Resulta que, dentro de los requerimientos de LaLiga, los planteles deben inscribir a sus futbolistas con dorsales del 1 al 25 y por el momento tiene ocupadas las plazas hasta el 24. Con lo cual, en cuanto a lo reglamentario, Xabi Alonso todavía tiene chances de incorporar una alternativa más para su esquema de cara a la temporada 2025/2026.

En ese sentido, trascendió el nombre del jugador por el que el Real Madrid se encuentra negociando para aprovechar ese lugar adicional que le quedó por Franco Mastantuono. Según medios como Marca, Diario AS y Daily Mail, se trata de Ibrahima Konaté, defensor del Liverpool, a quien, por cierto, en Inglaterra están criticando por considerar que su nivel, en sus dos primeros partidos de la actual campaña (Crystal Palace y Bournemouth), disminuyó al estar distraído a causa de los rumores que lo vinculan a la Casa Blanca.

Encima, el francés se encuentra distanciado con la dirigencia del club de Anfield, puesto que exigió triplicar su salario como condición principal para renovar su contrato que vence a mediados del próximo año. Es decir, en agosto del 2026 Konaté podría despedirse del Liverpool como agente libre, sin dejar ni un centavo al equipo que apostó por él en 2021 cuando lo fue a buscar al Leipzig.

Con este conflicto sobre la mesa, el Real Madrid se lanzó sobre el jugador de 26 años, por quien pretende desembolsar, como máximo, 25 millones de euros, que son 35 menos del monto que corresponde a su cláusula de rescisión y 15 menos del piso que anhelan en las arcas de The Reds.

Real Madrid debutará en LaLiga este martes 19 de agosto

Real Madrid hará su estreno en LaLiga este martes 19 de agosto en el Santiago Bernabéu contra el Osasuna. En cuanto a la UEFA Champions League, será recién entre el 16 y el 18 de septiembre, por la primera jornada de la Fase de Liga, con rival todavía a decidir en el sorteo que realizará la organización el próximo jueves 28 de agosto.

