Erling Haaland sorprende a todo Manchester City cambiándose el nombre: el motivo de su decisión

No hay ninguna duda acerca del presente de Erling Haaland: es uno de los mejores delanteros del mundo y uno de los futbolistas más destacados del globo terráqueo en líneas generales. Su espectacular actualidad se refleja en su poderío goleador, rompiendo redes de manera constante y haciendo delirar a los hinchas de Manchester City.

En medio de ese panorama, todo lo que haga el imponente artillero noruego de 25 años de edad y con pasado en Bryne, Molde, Red Bull Salzburgo y Borussia Dortmund trasciende fronteras e impacta a lo largo y a lo ancho del planeta. Y su última determinación, la cual tiene que ver nada más ni nada menos que con su nombre, no es la excepción.

Así las cosas, pensando en la temporada que acaba de comenzar en el marco de la Premier League de Inglaterra, el escandinavo modificó las letras que figuran por encima del dorsal de su camiseta en la entidad comandada estratégicamente por Josep Guardiola. Sí, ahora, en vez de leerse “Haaland”, pasará a visualizarse “Braut Haaland”.

De este modo, nacido en Leeds, Inglaterra, siguió muy de cerca los pasos de otros compañeros de la Selección de Noruega. Se trata de una tradición muy común en el mencionado país del norte europeo. Inclusive, es algo que Haaland solía acostumbrar en sus inicios, pero luego simplificó el nombre en su camiseta, algo que llegó a su fin.

Erling Haaland, goleador de Manchester City. (Foto: Getty)

No es un detalle menor que, en sus redes sociales oficiales, Haaland también tiene su nombre completo. En Noruega, utilizar los apellidos de madre y padre es realmente común, por lo que no ha sorprendido a muchos en su nación pero sí en los alrededores y, lógicamente, entre todos y cada uno de los aficionados Ciudadanos.

Publicidad

Publicidad

Es atinado señalar que “Braut” es el apellido de su madre Gry Marita, una atleta de sumo éxito durante la década de 1990, destacándose en diversas pruebas de velocidad y salto. Por su parte, Haaland suena muy familiar en Manchester City ya que Alf-Inge Haaland, el padre de Erling, supo defender dicha camiseta en numerosas ocasiones.

“Braut es su nombre. No es ni largo ni difícil”, exteriorizó al respecto Stale Solbakken, el actual director técnico del combinado nacional de Noruega. En ese sentido, ese país europeo se encuentra ultimando todos los detalles para enfrentar a Finlandia y Moldavia pensando en las Eliminatorias para la Copa del Mundo del año 2026.

ver también En medio de los rumores, Real Madrid definió qué pasará con el futuro de Nico Paz