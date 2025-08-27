Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fútbol Europeo

Erling Haaland sorprende a todo Manchester City cambiándose el nombre: el motivo de su decisión

El potente artillero noruego, uno de los mejores del mundo en la actualidad, tomó una contundente determinación sobre su camiseta.

Por Gabriel Casazza

Erling Haaland, delantero del Manchester City.
© GettyErling Haaland, delantero del Manchester City.

No hay ninguna duda acerca del presente de Erling Haaland: es uno de los mejores delanteros del mundo y uno de los futbolistas más destacados del globo terráqueo en líneas generales. Su espectacular actualidad se refleja en su poderío goleador, rompiendo redes de manera constante y haciendo delirar a los hinchas de Manchester City.

En medio de ese panorama, todo lo que haga el imponente artillero noruego de 25 años de edad y con pasado en Bryne, Molde, Red Bull Salzburgo y Borussia Dortmund trasciende fronteras e impacta a lo largo y a lo ancho del planeta. Y su última determinación, la cual tiene que ver nada más ni nada menos que con su nombre, no es la excepción.

Así las cosas, pensando en la temporada que acaba de comenzar en el marco de la Premier League de Inglaterra, el escandinavo modificó las letras que figuran por encima del dorsal de su camiseta en la entidad comandada estratégicamente por Josep Guardiola. Sí, ahora, en vez de leerse “Haaland”, pasará a visualizarse “Braut Haaland”.

De este modo, nacido en Leeds, Inglaterra, siguió muy de cerca los pasos de otros compañeros de la Selección de Noruega. Se trata de una tradición muy común en el mencionado país del norte europeo. Inclusive, es algo que Haaland solía acostumbrar en sus inicios, pero luego simplificó el nombre en su camiseta, algo que llegó a su fin.

Erling Haaland, goleador de Manchester City. (Foto: Getty)

Erling Haaland, goleador de Manchester City. (Foto: Getty)

No es un detalle menor que, en sus redes sociales oficiales, Haaland también tiene su nombre completo. En Noruega, utilizar los apellidos de madre y padre es realmente común, por lo que no ha sorprendido a muchos en su nación pero sí en los alrededores y, lógicamente, entre todos y cada uno de los aficionados Ciudadanos.

Publicidad

Es atinado señalar que “Braut” es el apellido de su madre Gry Marita, una atleta de sumo éxito durante la década de 1990, destacándose en diversas pruebas de velocidad y salto. Por su parte, Haaland suena muy familiar en Manchester City ya que Alf-Inge Haaland, el padre de Erling, supo defender dicha camiseta en numerosas ocasiones.

“Braut es su nombre. No es ni largo ni difícil”, exteriorizó al respecto Stale Solbakken, el actual director técnico del combinado nacional de Noruega. En ese sentido, ese país europeo se encuentra ultimando todos los detalles para enfrentar a Finlandia y Moldavia pensando en las Eliminatorias para la Copa del Mundo del año 2026.

En medio de los rumores, Real Madrid definió qué pasará con el futuro de Nico Paz

ver también

En medio de los rumores, Real Madrid definió qué pasará con el futuro de Nico Paz

Mientras sigue relegando a Garnacho, Manchester United protagonizó un papelón histórico en Inglaterra frente a Grimsby

ver también

Mientras sigue relegando a Garnacho, Manchester United protagonizó un papelón histórico en Inglaterra frente a Grimsby

gabriel casazza
Gabriel Casazza

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

ggrova
german garcía grova

La millonaria oferta del Santos de Neymar por Marco Di Cesare que pone en alerta a Racing

jpasman
toti pasman

Con Merentiel y Cavani, Boca rompió la pared y puede empezar a ilusionarse con el título

Lee también
El picante posteo de la esposa de Saracchi tras su salida
Boca Juniors

El picante posteo de la esposa de Saracchi tras su salida

Lema seguirá en Boca hasta terminar el contrato a pesar de no ser tenido en cuenta por Russo
Boca Juniors

Lema seguirá en Boca hasta terminar el contrato a pesar de no ser tenido en cuenta por Russo

Pronósticos Unión vs River Plate: El Millonario busca imponer su jerarquía en la Copa Argentina ante un Tatengue que quiere dar la sorpresa
Apuestas

Pronósticos Unión vs River Plate: El Millonario busca imponer su jerarquía en la Copa Argentina ante un Tatengue que quiere dar la sorpresa

Messi vuelve a ser titular en Inter Miami
Fútbol Internacional

Messi vuelve a ser titular en Inter Miami

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo