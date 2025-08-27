En medio de los rumores, Real Madrid definió qué pasará con el futuro de Nico Paz

Hace tiempo que en Europa se habla de lo que sucederá con el futuro de Nico Paz, quien se encuentra en Como 1907. El joven de 20 años la está rompiendo en el fútbol italiano, y volvió a ser convocado por Lionel Scaloni para la Selección Argentina. En el mientras tanto, apareció Tottenham con una oferta millonaria, pero su posible salida depende de Real Madrid.

Debido a que el conjunto italiano acordó con el Merengue que hasta 2027 tendrán prioridad en la recompra del futbolista, cualquier tipo de negociación con otro equipo tendrá que tener el aval de Florentino Pérez y compañía. Pero más allá de que Scaloni quiere que durante toda esta temporada la carrera de Paz esté junto a Cesc Fàbregas, se confirmó qué ocurrirá el próximo año.

Primero, el zurdo buscará seguir haciendo historia en Como 1907 para tener chances de disputar el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Pero en España quieren recuperarlo, principalmente porque saben que al lado de Franco Mastantuono pueden hacer estragos. Eso sí, tras vender el 50% de su ficha en 6 millones de euros, para recomprarlo hay tres posibilidades: deberán abonar 8 millones para recuperarlo antes del 31 de agosto de 2025, 9 millones si lo suman en 2026, y 10 millones si lo hacen en 2027.

Por estas horas, desde AS sostienen que la idea del Merengue es repatriarlo en el verano del próximo año, por lo que el oriundo de Santa Cruz de Tenerife regresaría a su casa en dos mercados de pases. Si llega a formar parte del seleccionado argentino en la cita mundialista, una vez que culmine la competencia, abandonaría Italia para mudarse una vez más a Madrid.

Nico Paz, jugador de Como 1907. (Getty Images)

Los números de Nico Paz en Como 1907

Desde su llegada al elenco italiano, el mediocampista argentino de 20 años lleva disputados un total de 37 partidos. En los mismos convirtió 7 goles y aportó 10 asistencias. Además, recibió 7 tarjetas amarillas en 2864 minutos.

Nico Paz se refirió a su posible salida de Como 1907

“Siempre se va a hablar mucho, pero yo estoy tranquilo y enfocado en el Como. Se viene una temporada muy importante y en la que podemos hacer cosas muy buenas. Estoy deseando empezar ya el primer partido de liga para demostrar al mundo de lo que el Como es capaz. Estoy muy ilusionado”, indicó el futbolista en una entrevista con Cadena Ser, a principio de agosto.

Y luego se refirió a un posible retorno a Real Madrid: “Eso no se sabe nunca. Estoy enfocado en el Como, que es donde me toca estar. Estoy muy contento y muy ilusionado. Del futuro no tengo ni idea, no sé ni qué voy a hacer mañana”. Además, negó haber tenido charlas con Xabi Alonso: “No he hablado con él nunca, no he tenido el placer de conocerlo. Como futbolista sí ha sido una leyenda del Madrid y un muy buen jugador”.