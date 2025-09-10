Es figura en Italia, Scaloni no lo citó a la Selección Argentina en la última Fecha FIFA y podría marcharse al fútbol árabe

Finalizadas las Eliminatorias Conmebol y con sorteo de los grupos del Mundial programado para el 5 de diciembre, el cuerpo técnico de la Selección Argentina que encabeza Lionel Scaloni tendrá mucho trabajo por delante para comenzar a definir el grueso del plantel con el que trabajará en el tramo final de la preparación para ir en busca de la defensa del título conquistado en Qatar.

En ese marco, un futbolista que estaba llamado a ser parte de la renovación pero que no formó parte de la última convocatoria del DT podría estar próximo a dar un paso que lo saque definitivamente del foco de observación en el momento menos oportuno. Se trata de Santiago Castro, quien podría dejar el fútbol italiano para emigrar al fútbol árabe.

El ex delantero de Vélez, de 20 años, dio el salto a la Serie A recién a inicios de 2024 y su aventura en el Viejo Continente se volvió prometedora de inmediato. Ganó la titularidad en Bologna, disputó la Champions League, acumuló goles y asistencias y hasta celebró un título conquistando la Coppa Italia este año, tras vencer 1-0 a Milan en la final.

Ese desarrollo ascendente podría cortarse de manera abrupta si, como avanzó el periodista César Luis Merlo en X, llegan a buen puerto las negociaciones que Al Hilal de Arabia Saudita ya inició con el equipo italiano para proceder a su fichaje.

Santiago Castro fue convocado por Scaloni en marzo de este año.

Mientras esperan que Bologna acepte los términos, se está esperando que el propio Santiago Castro de el visto bueno en relación a la posibilidad de marcharse al equipo que dirige Simone Inzaghi, finalista de la última Champions League con Inter de Milán y principal impulsor del fichaje del argentino.

El deseo de ser mundialista

Meses atrás, en Italia se deslizó la posibilidad de que el seleccionado nacional que desde la reciente Fecha FIFA comanda Genaro Gattuso intentara naturalizar a Santiago Castro para que integre sus filas, como ya hizo con Mateo Retegui. El jugador, sin embargo, rechazó la posibilidad manifestando su deseo de disputar el Mundial con la Selección Argentina.

“Mi sangre, mi corazón y mi vida es Argentina. Agradezco a quienes me propusieron jugar en la Azzurra, pero soy orgullosamente argentino. Si me llaman ahora, dentro de diez años o nunca, no lo sé, pero siempre y en cualquier caso Argentina. Se viene el Mundial y quiero hacerlo aún mejor en el Bologna para ser convocado”, le había dicho a mediados de año a Corriere di Bologna.